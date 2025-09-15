Dos hombres son enviados a prisión en Zambia por plan para matar al presidente con brujería

LUSAKA, Zambia (AP) — Un juez de Zambia sentenció el lunes a dos hombres a pasar dos años en prisión y realizar trabajos forzados después de ser declarados culpables de elaborar un plan para asesinar al presidente del país usando brujería.

Los hombres, oriundos de Zambia y Mozambique, respectivamente, fueron condenados la semana pasada al amparo de una ley de brujería elaborada durante la era colonial.

El tribunal determinó que estaban en posesión de amuletos, incluido un camaleón vivo, la cola de un animal y 12 botellas de brebajes, y que tenían la intención de usarlos para lanzar un hechizo contra el presidente Hakainde Hichilema con la intención de matarlo.

Leonard Phiri, de 43 años, y Jasten Candunde, de 42, pidieron clemencia al magistrado que los sentenció.

La ley de brujería de Zambia, aprobada en 1914, define la práctica de la brujería como el hecho de pretender ejercer cualquier tipo de poder sobrenatural, hechicería o encanto con el fin de causar miedo, molestia o daño. La pena máxima es de tres años en prisión.

El juicio también tuvo una fuerte dosis de intriga política, después de que los fiscales argumentaron que el hermano de un exlegislador contrató a los dos hombres para lanzar un hechizo contra Hichilema.

La policía dijo que los hombres fueron arrestados en la habitación de un hotel de la capital, Lusaka, el año pasado, después de que una persona encargada de limpiar las habitaciones reportó que escuchó ruidos extraños. Fueron encontrados con un camaleón dentro de una botella y los demás objetos.

Muchas creencias tradicionales han sobrevivido en Zambia a la par de su religión oficial cristiana. La Comisión de Desarrollo Legal de Zambia publicó un estudio en 2018 en el que se reveló que el 79% de los zambianos creían en la brujería.