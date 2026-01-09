León XIV llama a la paz y critica a EE.UU. y Rusia

CIUDAD DEL VATICANO

En su crítica más contundente a las incursiones militares de Estados Unidos, Rusia y otros países en naciones soberanas, el papa León XIV denunció el viernes el uso de la fuerza por parte de algunos gobiernos para afirmar su dominio en el mundo, "socavando completamente" la paz y el orden legal internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

"La guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende", dijo el pontífice ante embajadores de todo el mundo ante la Santa Sede.

¿Qué declaró el papa sobre las intervenciones militares?

El papa no nombró directamente a las naciones que han recurrido a la fuerza durante su larga intervención, que realizó en su mayor parte en inglés, rompiendo con el protocolo diplomático tradicional del Vaticano de usar el italiano y el francés. El discurso se produce en el contexto de la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela para apartar a su presidente, Nicolás Maduro, del poder, además de la guerra en curso de Rusia en Ucrania y otros conflictos.

La ocasión fue la audiencia anual del pontífice con el cuerpo diplomático del Vaticano, que tradicionalmente equivale a su discurso anual de política exterior.

En su primer evento de este tipo, el primer papa estadounidense de la historia ofreció mucho más que el tradicional resumen de los conflictos en el mundo. En un discurso que abordó las amenazas a la libertad religiosa y la oposición de la Iglesia católica al aborto y a la gestación subrogada, León lamentó que Naciones Unidas y el multilateralismo en su conjunto estén cada vez más amenazados.

"La diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todas las partes está siendo sustituida por una diplomacia basada en la fuerza, ya sea por parte de individuos o de grupos de aliados", manifestó. "Se ha roto el principio establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países utilizar la fuerza para violar las fronteras ajenas".

Acciones de la autoridad en conflictos internacionales

"La paz ya no se busca como un regalo y como un bien deseable en sí mismo, sino que se busca mediante las armas como condición para afirmar el propio dominio", agregó el pontífice. "Y esto compromete gravemente el Estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica".

León XIV se refirió explícitamente a las tensiones en Venezuela y pidió una solución política pacífica que tenga en cuenta el "bien común de los pueblos y no la defensa de intereses partidistas".

El Ejército de Estados Unidos capturó a Maduro en una redada nocturna sorpresa. El gobierno de Donald Trump busca ahora controlar los recursos petroleros de Caracas y a su gobierno. Washington ha insistido en que la captura del presidente venezolano fue legal, alegando que los cárteles de la droga que operan desde Venezuela equivalen a combatientes ilegales y que el país está librando un "conflicto armado" contra ellos.

Analistas y varios jefes de Estado de otros países han condenado la misión estadounidense en Venezuela, advirtiendo que la destitución de Maduro podría allanar el camino para más intervenciones militares y una mayor erosión del orden legal global.

Acerca de Ucrania, León repitió su llamado a un alto el fuego inmediato e instó a la comunidad internacional "a no flaquear en su compromiso de buscar soluciones justas y duraderas que protejan a los más vulnerables y restauren la esperanza a los pueblos afligidos".

En cuanto a Gaza, reiteró el pedido de la Santa Sede para una solución de dos Estados en el conflicto israelí-palestino e insistió en el derecho de los palestinos a vivir en Gaza y Cisjordania "en su propia tierra".

Impacto de la persecución religiosa en el mundo actual

En otros comentarios, León XIV dijo que la persecución de los cristianos en todo el mundo era "una de las crisis de derechos humanos más extendidas hoy en día", afectando a uno de cada siete cristianos a nivel mundial. Citó la violencia motivada por razones religiosas en Bangladesh, Nigeria, el Sahel, Mozambique y Siria, pero resaltó que la discriminación religiosa también estaba presente en Europa y las Américas.

Allí, los cristianos "a veces se ven restringidos en su capacidad de proclamar las verdades del Evangelio por razones políticas o ideológicas, especialmente cuando defienden la dignidad de los más débiles, los no nacidos, los refugiados y los migrantes, o promueven la familia".

El papa repitió la oposición de la Iglesia al aborto y la eutanasia y expresó "profunda preocupación" por los proyectos para proporcionar acceso transfronterizo a madres que buscan abortar.

También describió la gestación subrogada como una amenaza para la vida y la dignidad.

"Al transformar la gestación en un servicio negociable, se viola la dignidad tanto del niño, que se reduce a un producto, como de la madre, explotando su cuerpo y el proceso generativo, y distorsionando la vocación relacional original de la familia", dijo.