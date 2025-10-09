El escritor húngaro László Krasznahorkai gana el Premio Nobel de Literatura

El escritor húngaro László Krasznahorkai, cuyas novelas surrealistas y anárquicas combinan una visión del mundo sombría con un humor mordaz, ganó el jueves el Premio Nobel de Literatura por su "obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

El jurado dijo que el autor de 71 años, cuyas novelas a veces consisten en una sola frase larga, es "un gran escritor épico" cuya obra "se caracteriza por el absurdismo y el exceso grotesco".

Es el primer escritor húngaro que gana el Nobel desde Imre Kertesz en 2002. Se une a una ilustre lista de laureados que incluye a Ernest Hemingway, Toni Morrison y Kazuo Ishiguro.

"Estoy tranquilo y muy nervioso", dijo Krasznahorkai a Radio Suecia tras recibir la noticia del premio, que lleva un galardón de más de 1 millón de dólares. "Este es el primer día de mi vida en que recibo un Premio Nobel. No sé qué vendrá en el futuro".

La escritora y crítica estadounidense Susan Sontag ha descrito a Krasznahorkai como el "maestro contemporáneo del Apocalipsis". Su obra tiene ecos de otros escritores europeos que exploraron la tragicomedia absurda de la existencia, incluidos Franz Kafka y Samuel Beckett.

Zsuzsanna Varga, experta en literatura húngara de la Universidad de Glasgow, dijo que las novelas de Krasznahorkai exploran la "desesperanza absoluta" de la existencia humana, siendo al mismo tiempo "increíblemente divertidas".

Las oraciones casi interminables de Krasznahorkai hicieron que su obra fuera el "Hotel California" de la literatura: una vez que los lectores entran, "nunca pueden salir", dijo.

Varga sugirió que los lectores nuevos en la obra de Krasznahorkai comiencen con "Satantango", su debut de 1985, que se centra en los pocos residentes restantes de una granja colectiva moribunda y establece el tono de lo que vendría después.

Krasznahorkai ha escrito desde entonces más de 20 libros, incluyendo "Melancolía de la resistencia", un cuento surrealista y perturbador que involucra un circo itinerante y una ballena disecada, y "El barón Wenckheim vuelve a casa", la extensa saga de un aristócrata adicto al juego.

"Herscht 07769", de 2021, está ambientado en una ciudad alemana dividida por disturbios. Escrita como una serie de cartas a la entonces canciller alemana Angela Merkel, tiene solo un punto en sus 400 páginas.

Varias de sus obras —incluyendo su debut, "Satantango", y "Melancolía de la resistencia"— fueron llevadas al cine por el director húngaro Béla Tarr.

Krasznahorkai también escribió varios libros inspirados en sus viajes a China y Japón, incluyendo "Una montaña al norte, un lago al sur, caminos al oeste, un río al este", publicado en húngaro en 2003.

Krasznahorkai estuvo en el radar del Nobel durante algún tiempo, dijo el miembro del comité Steve Sem-Sandberg, calificando su producción literaria como "casi medio siglo de pura excelencia".

El escritor nació en Gyula, una ciudad del sureste del país próxima a la frontera con Rumania. En la década de 1970 estudió derecho en las universidades de Szeged y Budapest antes de cambiar su enfoque hacia la literatura.

Varga, la académica, dijo que Krasznahorkai desarrolló un culto de seguidores entre los jóvenes húngaros durante el ocaso del comunismo en la década de 1980, cuando "los autores eran prácticamente como estrellas del pop".

János Szego, editor de Krasznahorkai en la editorial Magveto con sede en Budapest, dijo que las obras del autor tratan sobre "la vida en la periferia" y están interesadas en "las técnicas del poder".

"Todas las tendencias populistas de nuestro tiempo también se pueden encontrar en sus novelas, desde el barbarismo hasta la manipulación de las masas", dijo Szego.

Ha sido un destacado crítico del primer ministro de su país, Viktor Orbán, especialmente por la falta de apoyo del gobierno húngaro a Ucrania tras la invasión de Rusia.

En una entrevista con el periódico sueco Svenska Dagbladet a principios de este año, Krasznahorkai expresó críticas tanto al sistema político de Orbán como al nacionalismo presente en la sociedad húngara.

"No queda esperanza en Hungría hoy y no es solo por el régimen de Orbán", dijo al periódico. "El problema no es solo político, sino también social".

Orbán felicitó rápidamente al escritor en una publicación en Facebook en la que señaló que era "El orgullo de Hungría, el primer ganador del Premio Nobel de Gyula, László Krasznahorkai".

Krasznahorkai ha recibido muchos premios, incluyendo el Man Booker International en 2015. El jurado que le concedió ese galardón reconoció entonces sus "oraciones extraordinarias, oraciones de una longitud increíble que llegan a extremos increíbles, cuyo tono cambia de solemne a disparatado, a inquisitivo, a desolado mientras siguen su camino errante".

También ganó el Premio Nacional del Libro para Literatura Traducida en Estados Unidos en 2019 por "El barón Wenckheim vuelve a casa".

Dijo que nada de su carrera fue planeado.

"Quería al principio escribir solo un libro. Y no quería ser escritor", dijo a la radio sueca, pero al releer su primera novela descubrió que no era perfecta.

"Empecé a escribir otra porque quería corregir ´Satantango´", dijo, y luego "traté de escribir un nuevo libro para corregir los dos primeros... Mi vida es una corrección permanente".

El premio de literatura ha sido otorgado por el comité Nobel de la Academia Sueca 117 veces a un total de 121 ganadores. El año pasado, se lo ganó la autora surcoreana Han Kang. El ganador de 2023 fue el escritor noruego Jon Fosse, cuya obra incluye una épica de siete libros compuesta por una sola oración.

El premio de literatura es el cuarto en ser anunciado esta semana, después de los de medicina, física y química. Mañana se anuncia el de la paz, y el lunes el de economía.

Los premios se entregan el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de Alfred Nobel, en 1896. Nobel fue un acaudalado industrial sueco e inventor de la dinamita que fundó los premios.