Mandatario norcoreano Kim Jong Un asistirá a desfile militar en Beijing la próxima semana

El mandatario norcoreano Kim Jong Un asistirá la próxima semana a un desfile militar en la capital china, informaron el jueves los medios estatales de Corea del Norte y China.

China celebrará el desfile en Beijing el miércoles para conmemorar el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Veintiséis dirigentes extranjeros asistirán, incluido el presidente ruso Vladímir Putin, informó la agencia de noticias Xinhua. De acuerdo con el reporte de prensa, el viceministro de Relaciones Exteriores, Hong Lei, dijo que Kim asistirá a "las conmemoraciones del Día de la Victoria de China" el 3 de septiembre.

La agencia estatal de noticias de Corea del Norte confirmó que Kim visitará China por invitación del presidente chino Xi Jinping para asistir a las celebraciones del 80mo aniversario del fin de la guerra. No se dieron más detalles, como la fecha en que partirá Kim de Corea del Norte y cuánto tiempo permanecerá en China.

Si se concreta el viaje de Kim, sería su primer viaje a China desde 2019.

China ha sido durante mucho tiempo el mayor socio comercial de Corea del Norte y su principal proveedor de ayuda, pero ha habido dudas sobre sus relaciones en los últimos años. Corea del Norte se ha centrado en expandir la cooperación con Rusia al suministrar tropas y municiones para apoyar a Rusia en la guerra en Ucrania. Sin embargo, muchos observadores dicen que se espera que Corea del Norte tome medidas para mejorar los lazos con China.