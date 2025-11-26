Rusia bombardea la infraestructura ucraniana

Mientras las delegaciones de Estados Unidos y Rusia negocian en Abu Dabi el plan de paz impulsado por Donald Trump, un bombardeo ruso dejó este martes siete muertos y una veintena de heridos en Kiev. Los ataques se dirigieron principalmente a la red eléctrica y de agua de la capital ucraniana, afectando zonas residenciales e industriales.

¿Qué ocurrió?

El ataque se produjo con más de 460 drones Shahed y 22 misiles balísticos y de crucero, como parte de la campaña rusa de destrucción del sistema energético de Ucrania. La población de Kiev enfrenta cortes de luz de más de 12 horas diarias, así como interrupciones en calefacción y suministro de agua.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El presidente ucranio, Volodímir Zelenski, subrayó que las negociaciones deben llevarse a cabo entre aliados occidentales y no de forma bilateral, enfatizando la necesidad de coordinación internacional para ejercer presión sobre Rusia y corregir las deficiencias del plan inicial de 28 puntos elaborado por Trump.