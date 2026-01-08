Narran el terror que vivieron tras ser retenidos en Venezuela

Entre miedo e incertidumbre, los periodistas Julián Mazoy y Jeff Martínez compartieron el angustiante episodio que vivieron durante su estancia en Venezuela, luego de ser retenidos por 17 horas tras ingresar al país sudamericano.

A través de una entrevista con la periodista Azucena Uresti en Radio Fórmula, relataron cómo fueron retenidos por varias horas y enfrentaron momentos de alta tensión. "Al último, en modo de broma, pero sabemos que no era una broma, nos pidieron 500 dólares para podernos liberar y si no, no íbamos a volver a ver nuestras familias [...] Eso fue una presión, una extorsión", expresó el periodista colombiano Jeff Martínez.

No obstante, aseguró: "como había tanta presión mediática, fue que nos liberaron y no nos pidieron absolutamente nada".

Detalles sobre la retención de Julián Mazoy y Jeff Martínez

Por su parte, Mazoy explicó: "Por ocasiones jugaban a esta estrategia del buen policía y el mal policía. Por ocasiones podían ser bastante amables, pero cuando una serie de chistes empiezan a realizarlo personas con rifles largos, armas largas y con pistolas, mientras apuntan y te enseñan las esposas, dejan de ser realmente chistes".

"Había una preocupación genuina de ellos de que fuéramos a salir a decir lo que sucedió, por eso nos quisieron retener más tiempo, esperaron el tiempo para que se redujera la presión sobre los asuntos que suceden en Venezuela en estos momentos y ya después poderlo soltar sin que tuviéramos el impacto mediático que tenemos", añadió.

¿Cómo ocurrió la retención de los periodistas en Venezuela?

En tanto, Jeff detalló que las autoridades venezolanas mencionaron: "No somos agentes fronterizos normales. Ustedes saben quiénes somos y lo que les puede pasar. Así que no nos tomen acá como una policía normal, porque nosotros no hacemos un procedimiento normal".

Finalmente, el periodista colombiano dijo "después de dos horas fue que nos enseñaron un libro, como en seña de 'Somos el SEBIN y mira lo que podemos hacer'", refiriéndose al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.