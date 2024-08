Juez niega fianza a agente despedido tras matar a aviador

FORT WALTON BEACH, Florida, EE.UU.

Un juez negó el martes la libertad bajo fianza a un agente policial por la muerte a tiros de un aviador de alto rango de la Fuerza Aérea estadounidense que abrió la puerta de su apartamento sosteniendo una pistola que apuntaba al suelo.

El expolicía del condado de Okaloosa, Eddie Duran, de 38 años, fue acusado de homicidio involuntario con arma de fuego por la muerte, ocurrida el 3 de mayo, de Roger Fortson, de 23 años. La infrecuente acusación contra un agente del orden público de Florida es un delito punible con hasta 30 años de prisión.

El juez ordenó su detención hasta el jueves, cuando se realizará una audiencia en detención previa al juicio, a pesar de las objeciones de su abogado, que dijo que el acusado debía ser liberado de inmediato.

"Saben que se presentará", dijo el abogado Rod Smith. "Pensamos que no plantea ningún riesgo, ningún riesgo de fuga. Se presentará el jueves, se presentará en cualquier momento; no necesita pasar tiempo en la cárcel durante los siguientes días".

La comisaría del condado de Okaloosa dijo inicialmente que Duran disparó en defensa propia tras encontrar a un hombre armado con una pistola, pero el alguacil Eric Aden despidió a Duran el 31 de mayo, después de que en una investigación interna se concluyó que su vida no estaba en peligro cuando abrió fuego. Expertos externos en la aplicación de la ley también han dicho que un agente no puede disparar únicamente porque un posible sospechoso sostenga una pistola si no hay ninguna amenaza.

Fortson había estado hablando con su novia en una videollamada de FaceTime, en la que quedó grabado el audio del encuentro, y la cámara corporal de Duran mostró lo que ocurrió.

Duran había sido enviado al apartamento de Fortson en Fort Walton Beach en respuesta a un reporte de violencia doméstica que resultó falso. Tras varios llamados a la puerta, Fortson la abrió, sosteniendo su pistola a un costado, y apuntándola hacia abajo. Las autoridades dicen que Durán disparó en varias ocasiones y sólo después le dijo a Fortson que soltara el arma.