Critican al Instituto Nobel por galardonar a líder opositora

La plana dirigente del chavismo reaccionó con críticas al Premio Nobel de la Paz otorgado a la líder opositora María Corina Machado, afirmando que la distinción premia a alguien que promueve acciones militares contra Venezuela. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y miembro prominente del PSUV, cuestionó la legitimidad del Instituto Nobel y calificó el galardón como una “subasta al mejor postor”.

¿Qué declaraciones hizo Jorge Rodríguez sobre el Nobel?

Durante su intervención en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, Rodríguez señaló que el premio a Machado representa un acto de hipocresía por parte de los organismos internacionales, comparando la decisión con la concesión del Nobel a figuras como Winston Churchill y Henry Kissinger. “Pobre paz, pobre Nobel”, enfatizó, subrayando su desacuerdo con la elección.

Acciones de Diosdado Cabello ante el Premio Nobel de Machado

El debate legislativo también incluyó deliberaciones sobre la posible salida de Venezuela del Estatuto de Roma, medida que permitiría al país salir de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La iniciativa se produce en medio de denuncias internacionales por violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro.

Casi al mismo tiempo, Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y ministro del Interior y de Justicia, convocó a una movilización en Caracas para el 10 de diciembre, coincidiendo con la entrega del galardón a Machado en Oslo. La marcha, denominada “campesina”, conmemora la batalla de Santa Inés de 1859, un episodio histórico que forma parte del imaginario simbólico del chavismo.

Detalles sobre la posible salida de Venezuela del Estatuto de Roma

Cabello desestimó el significado del Nobel y cuestionó la imparcialidad de la institución. “Eso es una subasta al mejor postor. Lo único que tienen que hacer es revisar a quién le han dado ese premio antes”, señaló, agregando que el reconocimiento no tiene valor frente a lo que el gobierno considera la “tranquilidad del pueblo”.

La emisora estatal Venezolana de Televisión informó sobre el premio, pero se centró únicamente en mostrar protestas de militantes de extrema izquierda en Oslo, quienes criticaron la distinción y repudiaron una posible intervención militar en Venezuela.