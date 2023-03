Japón ofrece apoyo a Ucrania mientras China respalda a Rusia

Las dos visitas, a unos 800 kilómetros (500 millas) de distancia, resaltan la manera en que los países se están alineando con Moscú o Kiev tras casi 13 meses de conflicto. Kishida, quien presidirá la cumbre del G7 en mayo, se convirtió en el miembro más reciente del grupo en visitar Ucrania y reunirse con el mandatario Volodymyr Zelenskyy, después de rendir tributo a las personas que murieron en Bucha, una localidad que se convirtió en símbolo de las atrocidades rusas contra civiles.

Xi y Putin anunciaron que no ha habido grandes avances rumbo a la implementación del acuerdo de paz chino, aunque el mandatario ruso señaló que podría ser la base para poner fin al conflicto cuando Occidente esté listo. Añadió que los aliados occidentales de Kiev no han mostrado interés.

Funcionarios del gobierno de Estados Unidos han dicho que cualquier plan de paz que resulte del encuentro entre Putin y Xi sería inaceptable porque un cese del fuego únicamente ratificaría las conquistas territoriales de Moscú y le daría tiempo a Rusia para planear una nueva ofensiva.

"Si eso sucede, Rusia responderá como corresponde, considerando que todo Occidente está empezando a usar armas con un componente nuclear", añadió, sin entrar en detalles. Putin ha amenazado ocasionalmente con que Rusia utilizaría todos sus medios disponibles para defenderse, incluida la posibilidad de armas nucleares, pero también se ha retractado en algunas ocasiones de dichas amenazas.

El comentario de Putin fue en referencia a las declaraciones del lunes por parte de la viceministra de Defensa de Reino Unido Annabel Goldie, quien escribió: "Además de proporcionar un escuadrón de tanques de batalla Challenger 2 a Ucrania, también proporcionaremos municiones, incluyendo cartuchos de perforación de blindaje que contienen uranio empobrecido. Estos cartuchos son sumamente efectivos para frenar los tanques y vehículos blindados modernos".

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que el plan demuestra que los británicos "han perdido los tornillos", mientras que el ministro de Defensa Serguéi Shoigu añadió que "representaba otro paso, y no quedan muchos".

Pero Hamish de Bretton-Gordon, excomandante del Regimiento Real de Tanques de Gran Bretaña y experto en armas, dijo que Putin fue "imprudente" al "tratar de insinuar que Gran Bretaña estaba proporcionando material nuclear" a Ucrania. Dijo que el uranio empobrecido es un componente común de las municiones de tanques, y que incluso posiblemente es utilizado por Rusia.

"Que Putin insinúe que se trata de algún tipo de arma nuclear es algo disparatado", dijo a The Associated Press. "El uranio empobrecido es completamente inerte. No hay forma de que puedas crear una reacción nuclear o una explosión nuclear con uranio empobrecido".