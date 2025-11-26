Bolsonaro purgará 27 años de prisión

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir una condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. Fue arrestado preventivamente y permanecerá en la sede de la policía federal en Brasilia, en una habitación individual con baño privado, aire acondicionado y otras comodidades, sin contacto con otros internos.

¿Qué ocurrió?

Bolsonaro y varios de sus aliados fueron condenados por planear asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez Alexandre de Moraes, así como por incitar a una insurrección a principios de 2023. Además, se le halló culpable de liderar una organización criminal armada y de intentar abolir violentamente el Estado de derecho democrático.

A pesar de la condena, Bolsonaro niega haber cometido delito alguno. Otros altos funcionarios y militares implicados, incluidos generales y un almirante, cumplirán sus condenas en instalaciones militares o penitenciarias, mientras que un legislador y exjefe de inteligencia se encuentra prófugo en Estados Unidos.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Bolsonaro queda inhabilitado para postularse a cargos hasta 2030, pero sigue siendo una figura política influyente. Encuestas indican que sería competitivo si se le permitiera participar en las elecciones de 2026, reflejando su permanencia en la escena política brasileña a pesar de la condena.

El juicio y la condena de Bolsonaro han tenido repercusiones internacionales. Estados Unidos, aliado del expresidente, sancionó a funcionarios brasileños involucrados en el caso y aplicó aranceles a exportaciones brasileñas, aunque la popularidad de Lula se vio reforzada por la percepción de defensa de la soberanía nacional. Bolsonaro se convierte así en el primer expresidente brasileño condenado por intentar un golpe de Estado.