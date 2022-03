Jackson, la primera mujer afroamericana elegida para la Corte Suprema

Se espera que Jackson presente una declaración de apertura el lunes por la tarde y luego responda las preguntas de los 11 demócratas y los 11 republicanos del comité durante los próximos dos días. La presentarán Thomas B. Griffith, un juez jubilado de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, y Lisa M. Fairfax, profesora de la Facultad de Derecho Carey de la Universidad de Pensilvania.

Jackson compareció ante el mismo comité el año pasado, luego de que el presidente Joe Biden la eligiera para ocupar una vacante en la corte federal de apelaciones en Washington, justo al pie de la colina de la Corte Suprema.

Su testimonio le dará a la mayoría de los estadounidenses, así como al Senado, su mirada más extensa hasta ahora a la abogada formada en Harvard con un currículum que incluye dos años como defensora pública federal. Eso la convierte en la primera candidata con experiencia significativa en defensa criminal desde Thurgood Marshall , el primer estadounidense negro en servir en el tribunal más alto de la nación.

Además de ser la primera mujer negra en la Corte Suprema, Jackson sería el tercer juez negro, después de Marshall y su sucesor, el juez Clarence Thomas.

El Colegio de Abogados de Estados Unidos , que evalúa a los nominados judiciales, otorgó el viernes a Jackson's su calificación más alta, unánimemente "bien calificado".

Janette McCarthy Wallace, consejera general de la NAACP, dijo que está emocionada de ver a una mujer negra al borde de un puesto en el tribunal superior.

"La representación importa", dijo Wallace. "Es fundamental tener una experiencia diversa en el banquillo. Debería reflejar la rica diversidad cultural de este país".

Todavía no está claro qué tan agresivos serán los republicanos tras Jackson, dado que su confirmación no alteraría la mayoría conservadora de 6-3 de la corte.

Aún así, algunos republicanos han señalado que podrían usar la nominación de Jackson para tratar de calificar a los demócratas de blandos con el crimen, un tema emergente en las campañas electorales de mitad de mandato del Partido Republicano. Biden ha elegido a varios ex defensores públicos para puestos judiciales vitalicios. Además, Jackson sirvió en la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos, una agencia independiente creada por el Congreso para reducir la disparidad en las sentencias de las prisiones federales.

El senador Josh Hawley , republicano por Missouri, destacó una posible línea de ataque. "He notado un patrón alarmante en lo que respecta al trato del juez Jackson a los delincuentes sexuales, especialmente a los que se aprovechan de los niños", escribió Hawley en Twitter la semana pasada en un hilo del que se hizo eco el Comité Nacional Republicano. Hawley no planteó el tema cuando cuestionó a Jackson el año pasado antes de votar en contra de su confirmación en la corte de apelaciones.

La Casa Blanca rechazó enérgicamente las críticas como "información errónea tóxica y débilmente presentada". El experto en sentencias Douglas Berman, profesor de derecho del estado de Ohio, escribió en su blog que el historial de Jackson muestra que ella es escéptica sobre el rango de penas de prisión recomendadas para los casos de pornografía infantil, "pero también lo eran los fiscales en la mayoría de sus casos y también lo son". jueces de distrito en todo el país".

Hawley es uno de varios republicanos del comité, junto con los senadores Ted Cruz de Texas y Tom Cotton de Arkansas, que son posibles candidatos presidenciales para 2024, y sus aspiraciones pueden chocar con las de otros republicanos que preferirían no seguir un enfoque de tierra arrasada para la nominación de Jackson.

Biden eligió a Jackson en febrero, cumpliendo una promesa de campaña de nominar a una mujer negra a la Corte Suprema por primera vez en la historia de Estados Unidos. Ocuparía el asiento del juez Stephen Breyer , quien anunció en enero que se retiraría este verano tras 28 años en la corte.

Jackson una vez trabajó como asistente legal de la corte superior para Breyer al principio de su carrera legal.

Los demócratas se están moviendo rápidamente para confirmar a Jackson, aunque el asiento de Breyer no se abrirá oficialmente hasta el verano. No tienen votos de sobra en un Senado de 50-50 que manejan en virtud del voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris.

Pero no se están moviendo tan rápido como lo hicieron los republicanos cuando instalaron a Amy Coney Barrett en la corte poco más de un mes después de la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg y días antes de las elecciones presidenciales de 2020.

Barrett, la tercera elegida por el presidente Donald Trump para la corte suprema, afianzó la mayoría conservadora de la corte cuando ocupó el lugar de la liberal Ginsburg.

El año pasado, Jackson ganó la confirmación del Senado por 53 votos a favor y 44 en contra, con el apoyo de tres republicanos. No está claro cuántos republicanos podrían votar por ella esta vez.

Jackson está casada con Patrick Johnson, un cirujano en Washington. Tienen dos hijas, una en la universidad y la otra en la escuela secundaria. Está emparentada por matrimonio con el expresidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan, republicano por Wisconsin, quien también fue candidato republicano a la vicepresidencia en 2012. Ryan ha expresado su apoyo a la nominación de Jackson.

Jackson ha hablado sobre cómo sus hijos la han mantenido en contacto con la realidad, incluso cuando ha sostenido un mazo de juez desde 2013. En la sala del tribunal, le dijo a una audiencia en Athens, Georgia, en 2017, "la gente escucha y generalmente hace lo que quiero". diles que hagan".

En casa, sin embargo, sus hijas "dejan muy claro que no sé nada, que no debo decirles nada y mucho menos darles órdenes, es decir, si me hablan", dijo Jackson.