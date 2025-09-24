Italia y España envían buques de rescate tras ataque a flotilla de activistas rumbo a Gaza

Activistas que participan en una flotilla que busca romper el bloqueo israelí de Gaza dijeron el miércoles que algunos de sus barcos fueron atacados por drones al sur de Grecia, lo que llevó a España e Italia a enviar buques de la marina para posibles rescates.

La Flotilla Global Sumud afirmó que fue atacada durante la noche por "drones no identificados e interferencias en las comunicaciones". Se oyeron "al menos 13 explosiones" en y alrededor de varios barcos de la flotilla, añadió, mientras que drones o aeronaves lanzaron "objetos no identificados" sobre al menos 10 barcos.

No se reportaron víctimas, pero hubo daños en las embarcaciones y "una obstrucción generalizada en las comunicaciones", añadió. Los activistas publicaron un breve video que mostraba lo que parecía ser una explosión en o cerca de una de las embarcaciones. La guardia costera de Grecia no reportó ninguna llamada de auxilio.

Hasta el momento, el Ejército israelí no ha respondido a las preguntas sobre el ataque.

La flotilla, que según los organizadores reúne unas 50 embarcaciones y participantes de docenas de países, lleva una cantidad simbólica de ayuda humanitaria, que incluye alimentos y medicinas, para los palestinos en Gaza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí acusó a los organizadores de tener vínculos con Hamás —algo que los organizadores rechazan—, y dice que ha propuesto que los activistas descarguen su ayuda en el puerto israelí de Ashkelon para que sea transportada a Gaza, insistiendo en que no aceptará ninguna violación de su bloqueo.

Italia y España envían buques de patrulla de la marina

Italia condenó el ataque y activó una fragata de la marina para que estuviera disponible en posibles operaciones de rescate, dijo el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto.

Crosetto dijo que la fragata Fasan de la Marina italiana, que navegaba al norte de Creta, "ya se dirigía hacia el área para posibles operaciones de rescate". Italia ha informado a Israel sobre la decisión.

"En una democracia, las manifestaciones y formas de protesta también deben ser protegidas cuando se llevan a cabo de acuerdo con el derecho internacional y sin recurrir a la violencia", dijo el ministro.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, dijo que España también enviará un buque de patrulla para asistir a la flotilla o llevar a cabo un rescate.

"El Gobierno español exige que se cumpla el derecho internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo de manera segura", dijo Sánchez el lunes en Nueva York.

Mientras tanto, el Ministerio de Exteriores de Italia dijo que sus sistemas informáticos fueron saturados por una campaña de "bombardeo de correos" en la que miles de correos electrónicos, a los que calificó como falsos, inundaron sus servidores después del ataque a la flotilla.

En las primeras horas del miércoles, la Flotilla Global Sumud envió un llamamiento urgente a sus seguidores pidiéndoles que enviaran correos electrónicos al ministerio exigiendo que tomara una posición firme para condenar el ataque a la flotilla, proteger a los participantes y ejercer presión diplomática sobre los responsables.

Los correos electrónicos "tuvieron el efecto de obstaculizar el trabajo" de la unidad de crisis del ministerio, que ha sido el principal punto de contacto para los ciudadanos italianos a bordo de la flotilla, dijo el ministerio de exteriores en un comunicado. Los funcionarios italianos han dicho que 58 italianos participaban en la flotilla, entre ellos, algunos legisladores.

También la Unión Europea advirtió que no se empleara la fuerza. "La libertad de navegación bajo el derecho internacional debe respetarse", dijo Eva Hrncirova, vocera de la Comisión Europea.

El portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Thameen Al-Kheetan, pidió una investigación.

Activistas se muestran desafiantes

La activista sueca Greta Thunberg, que va a bordo de uno de los barcos de la flotilla, calificó los ataques como una "táctica de intimidación" e imploró a los seguidores de la operación que se mantuvieran centrados en Gaza en lugar de en los activistas.

"Éramos conscientes de los riesgos de este tipo de ataques y eso no es algo que nos vaya a detener", dijo Thunberg en una transmisión en vivo. "Lo más importante no es que hayamos sido atacados por drones. Los drones son algo que los palestinos experimentan las 24 horas del día, 7 días a la semana".

Simone Zambrin, un activista italiano en la flotilla, dijo que los drones "llevan días volando sobre nuestras cabezas" y el miércoles "lanzaron dispositivos a nuestros barcos, dañando las velas y la audición de algunos de nuestros tripulantes".

Dijo que Israel trataba "de infundir miedo porque teme nuestra llegada".

Greg Stoker, un activista estadounidense a bordo de uno de los barcos, dijo en una publicación en redes sociales que las comunicaciones por radio VHF del barco también sufrieron interferencias, y los que interceptaron sus comunicaciones reprodujeron una canción de ABBA en el canal VHF que la flotilla estaba utilizando.

Ataques a la flotilla

La flotilla ha reportado varios ataques desde que zarpó de España el 1 de septiembre, dos de ellos cuando algunos de sus barcos estaban en aguas tunecinas.

Los activistas dicen que es el mayor intento hasta la fecha de romper el bloqueo marítimo israelí de la Franja de Gaza, que ya ha durado 18 años, mucho antes de la actual guerra en Gaza. Israel afirma que el bloqueo es necesario para evitar que Hamás importe armas, mientras que los críticos lo consideran un castigo colectivo.

La guerra de casi dos años ha provocado la muerte de más de 65.000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran civiles o combatientes, pero afirma que más de la mitad eran mujeres y niños.

La principal autoridad mundial en crisis de hambre dijo el mes pasado que el bloqueo de Israel y la ofensiva en curso ya habían sumido la Ciudad de Gaza en la hambruna. Más de 300.000 personas han huido de la ciudad en las últimas semanas, ya que Israel ha ordenado a la población que se traslade al sur, pero se estima que 700.000 permanecen, según agencias de la ONU y grupos de ayuda.

La guerra comenzó el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos liderados por Hamás llevaron a cabo un ataque dentro de Israel que mató a 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y alrededor de 251 personas fueron tomadas como rehenes. Israel dice que su operación en Gaza tiene como objetivo presionar a Hamás para que se rinda y devuelva a los 48 rehenes restantes, alrededor de 20 de los cuales Israel cree que siguen vivos. La mayoría de los demás fueron liberados en ceses al fuego u otros acuerdos.

Los activistas han lanzado varias flotillas con el objetivo de romper el bloqueo a lo largo de los años, casi todas interceptadas por Israel. Otra embarcación dijo en mayo que había sido atacada por drones en aguas internacionales frente a Malta. Un convoy terrestre que viajaba a través del norte de África también intentó llegar a la frontera, pero fue bloqueado por fuerzas de seguridad alineadas con Egipto en el este de Libia.