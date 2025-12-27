Irán incauta buque petrolero en el Estrecho de Ormuz

Irán incautó un buque petrolero extranjero que navegaba por el Estrecho de Ormuz, informó este viernes la prensa estatal, en un nuevo episodio de tensión en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio energético.

¿Qué sucedió con el buque petrolero incautado?

De acuerdo con Mojtaba Ghahramani, jefe del departamento de justicia provincial, la embarcación transportaba alrededor de cuatro millones de litros —unos 25 mil barriles— de combustible de contrabando cuando fue interceptada por fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria, según reportó la agencia oficial IRNA. En la operación también fueron detenidos 16 tripulantes extranjeros.