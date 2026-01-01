Por un boquete roban banco en alemania

"¡Queremos entrar! ¡Queremos entrar!", gritaban el martes unas 200 personas frente a una sucursal de Sparkasse en Gelsenkirchen, Alemania. Clientes indignados protestaban por un robo millonario ocurrido días antes y la falta de información sobre el destino de sus pertenencias, que incluían dinero, joyas y otros objetos de valor.

¿Cómo ocurrió el robo en Sparkasse Gelsenkirchen?

Según las autoridades, los ladrones perforaron la pared de la sala acorazada del banco y forzaron 3.200 casilleros, dejando intactos solo un 5 %. El botín, estimado en 30 millones de euros, desapareció probablemente durante el fin de semana, aprovechando la tranquilidad por las fiestas navideñas y de Año Nuevo.

El robo dejó a los clientes conmocionados. "Si estamos entre los afectados, lo habremos perdido todo", relató un hombre al diario regional Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Muchos temen haber perdido joyas y dinero de toda la vida, justo en un momento en que la ciudad celebraba las fiestas.

Detalles del robo millonario en el banco alemán

Las imágenes difundidas por la prensa muestran un Audi RS 6 negro saliendo del aparcamiento del banco, y a un hombre encapuchado pagando primero y luego eludiendo la barrera. La policía sigue sin identificar a los responsables y continúa investigando pistas, algunas de las cuales podrían conducir hasta los Países Bajos.

Reacciones de los clientes tras el robo en Gelsenkirchen

Mientras tanto, la sucursal permanece cerrada para reparar los daños. Sparkasse informó que cada casillero está asegurado hasta 10.300 euros, pero los clientes temen no recuperar el resto de sus bienes. La policía mantiene presencia en el lugar y continúa recolectando evidencia en busca de los autores del audaz robo.