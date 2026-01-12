Confirma Jerome Powell ser investigado por la Fiscalía

Tras meses de hostigamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el máximo responsable de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, el acoso ha subido de nivel. Powell ha confirmado este domingo que la Fiscalía de Estados Unidos le ha abierto una investigación penal por las obras de reforma de la sede de la institución en Washington. Los fiscales federales indagan si Powell mintió durante su comparecencia en el Congreso, el verano pasado, para explicar los detalles del proyecto, según ha avanzado The New York Times.

¿Qué implica la investigación penal a Jerome Powell?

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado en junio pasado", anunció Powell en un insólito vídeo publicado en la cuenta de X de la Reserva Federal. "Ese testimonio se refería en parte a un proyecto de varios años para renovar edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal", ha asegurado Powell.