Trump arremete contra 6 congresistas demócratas

La Administración del presidente Donald Trump intensificó esta semana su ofensiva contra seis congresistas demócratas que publicaron un vídeo en el que animan a los militares estadounidenses a desobedecer órdenes que consideren "ilegales". El mensaje, difundido desde su condición de veteranos de las Fuerzas Armadas o de los servicios de inteligencia, provocó una reacción inmediata del mandatario, que los acusó de "comportamiento sedicioso".

¿Qué ocurrió?

El lunes, la Casa Blanca abrió la puerta a un posible juicio militar contra el senador de Arizona Mark Kelly, exastronauta y coronel retirado. Un día después, el FBI y el Departamento de Justicia activaron el mecanismo para investigar tanto a Kelly como al resto del grupo, en un movimiento que escala el enfrentamiento directo entre el Gobierno y quienes considera opositores políticos.

La noticia sobre la intención de entrevistarlos, adelantada por Fox News, llega en un momento en el que la ofensiva legal de la Casa Blanca ha sufrido reveses. Una jueza federal desestimó el lunes los casos promovidos contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al considerar ilegal el nombramiento de la fiscal Lindsey Halligan, seleccionada a dedo para llevar adelante las acusaciones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Pese al revés, la jefa del Departamento de Justicia, Pam Bondi, aseguró que el Gobierno no detendrá sus esfuerzos. En conferencia de prensa, afirmó que buscará "todas las medidas legales posibles", incluida una apelación inmediata, para responsabilizar a Comey y a James por lo que calificó como "conducta ilegal".

En el centro de la nueva polémica están los seis legisladores que participaron en el vídeo: además de Kelly, la senadora Elissa Slotkin y los representantes Chris Deluzi, Chrissy Houlahan, Maggie Goodlander y Jason Crow. En la grabación, se turnan para recordar que "las leyes son claras" y que los militares pueden y deben rechazar órdenes ilegales. Las reacciones de Trump incluyeron publicaciones en su red social, donde habló incluso de castigos capitales y amplificó mensajes que pedían "colgarlos".