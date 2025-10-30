Nadadores Chinos WADA Operación Puncture Dobaje

La Agencia Mundial Antidopaje (WADA) confirmó que investiga una filtración sobre la investigación que resultó en la exoneración de 23 nadadores chinos que dieron positivo por un fármaco cardíaco prohibido antes de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021.

La agencia defendió su decisión de exonerar a los nadadores por dopaje. Afirmó que había acordado con las autoridades antidopaje chinas que las muestras de los nadadores estaban contaminadas.

¿Qué ocurrió?

La existencia de la investigación por parte de China y la WADA se había mantenido en secreto antes de que el periódico The New York Times y la emisora alemana ARD informaran sobre ella el año pasado. ARD informó el miércoles que la agencia quiere identificar a la persona que alertó a los medios de comunicación sobre la investigación. El movimiento es inusual porque la WADA fomenta y depende de los denunciantes para erradicar el dopaje.

Günter Younger, director de Inteligencia e Investigaciones de la WADA, confirmó que había lanzado la Operación Puncture para conocer sobre la filtración, pero negó que estuviera buscando a la persona que dio la alerta. "No estamos persiguiendo al denunciante", dijo Younger a los periodistas en un evento de medios en Londres. "Lo que queremos intentar averiguar es cómo ocurrió la filtración y cuál fue la motivación de la misma."

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Younger destacó las fuertes protecciones de la agencia para los denunciantes y dijo que era política no revelar investigaciones en curso para proteger a aquellos que puedan ser acusados injustamente de uso de drogas. Dijo que creía que la filtración tenía motivaciones políticas y buscaban evitar que eso volviera a suceder, pero no haría nada que pusiera en peligro al denunciante.