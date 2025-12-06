Bolivia enfrenta otro escándalo de corrupción

El expresidente de la estatal petrolera boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, huyó a Brasil mientras era investigado por presunto daño económico al Estado en la importación de combustibles, informó el gobierno este viernes. La justicia lo había liberado tras su detención, pese a que pesaba sobre él una alerta migratoria que le impedía salir del país.

¿Qué llevó a la huida de Armin Dorgathen a Brasil?

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, responsabilizó al juez que permitió su libertad, mientras las autoridades continúan evaluando el alcance del presunto fraude. Inicialmente, se estima que el daño económico causado podría ascender a 56 millones de dólares. Dorgathen fue el exfuncionario de más alto rango en ser investigado por este caso durante la administración de Luis Arce (2020-2025).

Detalles sobre la investigación a YPFB y su expresidente

El presidente Rodrigo Paz, que asumió el 8 de noviembre, denunció que durante los casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) se produjeron irregularidades que habrían implicado un presunto robo de 15 000 millones de dólares al Estado.