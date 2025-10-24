La tormenta tropical Melissa se aproxima a Jamaica y Haití

SAN JUAN

La tormenta tropical Melissa estaba casi detenida en el Caribe central en las primeras horas del viernes, y los meteorólogos advirtieron que podría ganar fuerza pronto y pasar cerca de Jamaica convertida en un potente huracán, además de provocar posibles inundaciones repentinas "catastróficas" y deslaves en el sur de Haití.

Se esperaba que el meteoro, de movimiento errático, descargue abundantes precipitaciones sobre Jamaica y las regiones del sur de Haití y República Dominicana durante el fin de semana. En Haití se reportaron al menos tres fallecidos.

"La lluvia es un gran riesgo con la tormenta", indicó Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) en Miami. "Históricamente, la lluvia ha sido la mayor causa de pérdida de vidas en tormentas tropicales y huracanes en el Caribe".

¿Qué ocurrió?

En las primeras horas del viernes, la tormenta estaba a unos 300 kilómetros (185 millas) al sureste de Kingston, Jamaica, y a aproximadamente 415 kms (260 millas) al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. Tenía vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros/hora (45 millas por hora) y se movía en dirección este-sureste a 2 km/h (1 mph), de acuerdo con el NHC.

Las autoridades activaron una alerta por huracán y un aviso de tormenta tropical para Jamaica y la península suroccidental de Haití.

El NHC advirtió que las intensas precipitaciones causarán "inundaciones repentinas catastróficas y deslaves en el suroeste de Haití este fin de semana y hasta principios de la próxima semana".

Además, advirtió que los fuertes vientos sobre la península haitiana de Tiburón podrían durar un día o más.

La Agencia de Protección Civil de Haití dijo el viernes que un deslave en Puerto Príncipe causó dos muertos y un herido, lo que eleva a tres el total de fallecidos en el país. A principios de semana, la caída de un árbol de gran tamaño mató a un anciano en el sur de Haití y otras cinco personas resultaron heridas en inundaciones en la región central.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Naciones Unidas anunció que estaba preparando más de 100 refugios de emergencia en el sur de la empobrecida nación.

Según la previsión, Melissa comenzará a acercarse lentamente a Jamaica durante el fin de semana y podría fortalecerse hasta alcanzar categoría de huracán el sábado, y de huracán mayor al final del fin de semana, posiblemente alcanzando la categoría cuatro para el martes.

Los meteorólogos dijeron que en la región oriental de Jamaica podrían caer hasta 36 centímetros (14 pulgadas) de lluvia, lo que podría provocar inundaciones y deslaves debido a la saturación del terreno tras unas recientes e intensas precipitaciones no ligadas a Melissa.

El meteoro se mueve tan lentamente que partes de Jamaica podrían experimentar condiciones de huracán durante 72 horas o más, afirmó Alex DaSilva, experto en huracanes de AccuWeather.

"Melissa se está transformando en un desastre en cámara lenta", dijo. "Millones de personas corren el riesgo de sufrir impactos catastróficos. Estamos cada vez más preocupados por la amenaza de un desastre humanitario, especialmente si esta tormenta se detiene".

Las escuelas, los centros de salud y las oficinas gubernamentales cerraron en toda Jamaica el jueves, y las autoridades advirtieron que los aeropuertos harían lo propio en 24 horas si había una alerta por huracán.

"La situación es realmente seria", dijo Matthew Samuda, ministro de Desarrollo Económico y Empleo de Jamaica.

También se pronosticaron hasta 36 cms (14 pulgadas) de lluvia para el sur de Haití y de la República Dominicana, con cantidades que podrían ser mayores hasta el domingo.

La tormenta dejó fuera de servicio docenas de sistemas de suministro de agua en la vecina República Dominicana, lo que afectó a casi un millón de clientes. También derribó árboles y semáforos y causó un par de pequeños deslizamientos de tierra.

Todas las escuelas públicas del país cerrarán el viernes, así como las oficinas gubernamentales en 12 provincias en alerta, explicaron los funcionarios.

"Este es un evento que deberíamos seguir minuto a minuto", explicó Juan Manuel Méndez García, director de operaciones de emergencia en Dominicana.

Las autoridades señalaron que las evacuaciones en las áreas bajo alerta eran obligatorias.

"Lo principal aquí es salvar vidas. El riesgo es la enorme cantidad de lluvia", dijo el presidente de Dominicana, Luis Abinader.

Melissa es la 13ra tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico, y la primera con nombre que se forma en el Caribe este año.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos había pronosticado una temporada más intensa de lo normal, con entre 13 y 18 tormentas con nombre. De esas, se preveía que entre cinco y nueve se convertirían en huracanes, incluyendo entre dos y cinco con categoría de huracán mayor, es decir, con vientos que alcanzan o superan los 178 km/h (111 mph).

La temporada de huracanes del Atlántico va desde el 1 de junio al 30 de noviembre.