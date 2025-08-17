Autoridades de Pakistán responden a desastres climáticos

Los rescatistas recuperaron decenas de cuerpos más de los escombros de casas derrumbadas en un distrito del noroeste de Pakistán, elevando el número de muertos a al menos 274, mientras las autoridades defendieron su respuesta a las inundaciones y dijeron que no necesitaban ayuda extranjera en este momento.

Las fuertes lluvias e inundaciones también mataron a decenas de personas en la vecina Cachemira.

Mohammad Suhail, portavoz del servicio de emergencia de Pakistán, dijo que se encontraron 54 cuerpos en Buner, una zona montañosa en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, donde las lluvias torrenciales y las lluvias repentinas provocaron inundaciones masivas el viernes.

Suhail dijo que todavía hay aldeanos desaparecidos y los esfuerzos de búsqueda se centran en áreas donde las casas fueron arrasadas por torrentes de agua que bajaron de las montañas, llevando rocas que chocaron contra las casas como explosiones.

Las autoridades han advertido sobre más inundaciones y posibles deslizamientos de tierra entre ahora y el martes, instando a las administraciones locales a permanecer en alerta. Las lluvias monzónicas, más intensas de lo normal, han azotado el país desde el 26 de junio y han matado a más de 600 personas.

En la parte de Cachemira que administra India, ubicada al otro lado de la frontera noreste de Pakistán, las lluvias provocaron más inundaciones repentinas en dos aldeas del distrito de Kathua, matando a siete personas, dijeron las autoridades el domingo. Los rescatistas en la aldea de Chositi todavía están buscando a decenas de personas desaparecidas después de que el área fuera golpeada por inundaciones súbitas la semana pasada durante una peregrinación hindú anual. Al menos 60 personas fallecieron y unas 150 resultaron heridas. Más de 300 personas fueron rescatadas.

Advertencias de más lluvias intensas por venir

Los residentes en Buner han acusado a los funcionarios de no advertirles que evacuaran después de que las lluvias torrenciales y las lluvias repentinas provocaron inundaciones y aludes mortales. No hubo advertencia transmitida desde los altavoces de las mezquitas, un método tradicional en áreas remotas.

El gobierno dijo que, aunque había un sistema de alerta temprana en funcionamiento, el aguacero repentino en Buner fue tan intenso que el diluvio golpeó antes de que los residentes pudieran ser alertados.

El teniente general Inam Haider, presidente de la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres, dijo en una conferencia de prensa convocada apresuradamente en Islamabad que Pakistán estaba experimentando patrones cambiantes debido al cambio climático. Desde que comenzó la temporada de monzones en junio, Pakistán ya ha recibido 50% más de lluvia que en el mismo período del año pasado, agregó.

Advirtió que podrían seguir más fenómenos meteorológicos intensos, con lluvias intensas pronosticadas para continuar este mes.

Algunos países se han acercado a Islamabad ofreciendo ayuda, pero Haider dijo que Pakistán tiene suficientes recursos y no requiere asistencia extranjera en este momento.

Asfandyar Khan Khattak, director general de la Autoridad Provincial de Gestión de Desastres, dijo que no había "ningún sistema de pronóstico en el mundo" que pudiera predecir el momento y lugar exactos de una lluvia repentina, una precipitación súbita e intensa.

Mohammad Iqbal, un maestro de escuela en la aldea de Pir Baba, dijo que la falta de un sistema de alerta oportuna causó víctimas y obligó a muchos a huir de sus hogares en el último momento.

"Los sobrevivientes escaparon sin nada", dijo. "Si la gente hubiera sido informada antes, se podrían haber salvado vidas y los residentes podrían haberse trasladado a lugares más seguros".

Personas aún desaparecidas

Idrees Mahsud, un funcionario de gestión de desastres, dijo que el sistema de alerta temprana de Pakistán utilizaba imágenes satelitales y datos meteorológicos para enviar alertas a las autoridades locales. Estas se compartían a través de los medios de comunicación y líderes comunitarios. Agregó que las lluvias monzónicas que antes solo hinchaban los ríos ahora también provocaban inundaciones urbanas.

Un portavoz de los servicios de emergencia en Buner, Mohammad Sohail, dijo que más de la mitad de las carreteras dañadas en el distrito se habían reabierto para el domingo, permitiendo que vehículos y maquinaria pesada llegaran a las aldeas aisladas.

Las cuadrillas estaban despejando montones de rocas y barro dejados por las inundaciones. Todavía estaban usando maquinaria pesada para remover los escombros de las casas derrumbadas después de que las familias informaran que algunos de sus familiares estaban desaparecidos.

En uno de los peores incidentes, 24 personas de una familia murieron en la aldea de Qadar Nagar cuando las aguas de la inundación arrasaron su hogar en la víspera de una boda. El jefe de la familia, Umar Khan, dijo que sobrevivió a las inundaciones porque estaba fuera de la casa en ese momento. Cuatro de sus familiares aún no han sido encontrados.

Clima extremo

Pakistán es altamente vulnerable a desastres inducidos por el clima. En 2022, un monzón sin precedentes mató a casi 1.700 personas y destruyó millones de hogares.

El país también sufre inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra regulares durante la temporada de monzones, que va de junio a septiembre, particularmente en el noroeste accidentado, donde las aldeas a menudo están situadas en pendientes empinadas y orillas de ríos.

Los expertos dicen que el cambio climático está intensificando la frecuencia y severidad de tales eventos climáticos extremos en el sur de Asia.

Khalid Khan, un experto en clima, dijo que Pakistán produce menos del 1% de las emisiones que calientan el planeta, pero enfrenta olas de calor, lluvias intensas, inundaciones por desbordamiento de glaciares y ahora lluvias repentinas, subrayando cómo el cambio climático está devastando comunidades en cuestión de horas.