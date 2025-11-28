Bomberos encuentran decenas de cuerpos tras incendio en complejo residencial de Hong Kong

La cifra de muertos por un incendio en 2025 en un complejo residencial de Hong Kong aumentó a 128 después de que los bomberos encontraron decenas de cuerpos más el viernes durante una búsqueda intensiva apartamento por apartamento en un complejo de ocho edificios. Es uno de los peores incendios de la ciudad.

Los equipos estaban priorizando las viviendas desde las cuales recibieron más de dos docenas de llamadas de auxilio, pero a los que no pudieron llegar, dijo a los periodistas Derek Armstrong Chan, subdirector del Servicio de Bomberos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El secretario de Seguridad, Chris Tang, informó a los periodistas en el lugar que la búsqueda de víctimas continuaba y que los números aún podrían aumentar. Dijo que algunos de los cuerpos encontrados estaban tan quemados que aún no han sido identificados y que la investigación sobre el incendio duraría al menos de tres a cuatro semanas.

Andy Yeung, director de los bomberos, dijo que los primeros en responder encontraron que algunas alarmas de incendio en el complejo no funcionaban y que podría haber consecuencias legales.

El infierno se desató a media tarde del miércoles en una de las ocho torres del complejo Wang Fuk Court, saltando rápidamente de una a otra mientras el andamiaje de bambú cubierto con redes para renovaciones se incendiaba hasta que siete edificios quedaron envueltos.

Más de 1,000 bomberos tardaron unas 24 horas en controlar las llamas, y casi dos días después, el humo seguía saliendo de los esqueletos carbonizados de los edificios debido a ocasionales rebrotes. Se declaró completamente extinguido hasta el viernes por la mañana.

En total, 2,300 bomberos y personal médico participaron en la operación, y 12 bomberos estaban entre las 79 personas heridas en total, dijo Yeung. No estaba claro cuántas personas podrían estar todavía dentro de los edificios, que tenía casi 2,000 apartamentos y unos 4,800 residentes.

¿Qué se sabe sobre las víctimas?

La mayoría de las víctimas se encontraban en los dos primeros edificios que se incendiaron, dijo Chan. En el complejo vivían muchas personas mayores. Fue construido en la década de 1980 y estaba siendo sometido a una renovación importante. La agencia anticorrupción de Hong Kong dijo el jueves que estaba investigando el proyecto de renovación.

Tres hombres —los directores y un consultor de ingeniería de una constructora— han sido arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario, y la policía dijo que los líderes de la empresa eran sospechosos de negligencia grave. La policía no ha identificado la empresa donde trabajaban los sospechosos, pero The Associated Press confirmó que Prestige Construction & Engineering Company estaba a cargo de las renovaciones en el complejo de torres. La policía ha incautado cajas de documentos de la empresa, donde los teléfonos sonaban sin respuesta el jueves.

Las autoridades sospechaban que algunos materiales en las paredes exteriores de los edificios de gran altura no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que permitió la propagación inusualmente rápida del incendio. La policía también dijo que encontraron paneles de espuma plástica —que son altamente inflamables— adheridos a las ventanas en cada piso cerca del vestíbulo del ascensor de la única torre no afectada. Se cree que los paneles los instaló la constructora, pero no estaba claro su propósito.

¿Cuáles son las consecuencias de este incendio?

Las autoridades planearon inspecciones inmediatas de las urbanizaciones que están siendo sometidas a renovaciones importantes para garantizar que el andamiaje y los materiales de construcción cumplan con los estándares de seguridad. El incendio fue el más mortífero en Hong Kong en décadas. Uno en 1996 en un edificio comercial en Kowloon mató a 41 personas. Otro en un almacén en 1948 mató a 176 personas, según el South China Morning Post.