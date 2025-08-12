Jueza dicta penas a exfuncionarios por tragedia de niñas

CIUDAD DE GUATEMALA

Una jueza condenó el martes a seis de siete exfuncionarios por la muerte de 41 niñas y las heridas ocasionadas a otras 15 en el incendio en un hogar estatal de acogida en Guatemala ocurrido en 2017.

La jueza Ingrid Cifuentes dio por acreditadas las responsabilidades de los acusados a los que condenó por los delitos de maltrato contra personas menores de edad, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y homicidio culposo.

Las penas impuestas van desde 6 hasta 25 años de prisión. La jueza también ordenó a la fiscalía investigar al expresidente Jimmy Morales, quien entonces ejercía el poder y ordenó que la policía estuviera a cargo de la detención de las adolescentes y la permanencia de la policía en el lugar donde había menores de edad que no estaban en conflicto con la ley.

A la audiencia acudieron algunas de las víctimas que cubrieron sus rostros mientras la jueza leía el fallo y narraba cómo sucedieron los hechos.

Cifuentes dijo que el incendio fue el final de una serie de eventos como las denuncias previas que las menores habían hecho de abusos de las que eran víctimas y que eran drogadas, que se logró corroborar con informes de necropsias donde se encontró restos de somníferos y drogas en cadáveres, todos esos hechos fueron los que las llevó a fugarse del lugar.

La fuga ocurrió la tarde del 7 de marzo y más de 150 policías fueron desplegados para recapturarlas durante la tarde y noche de ese día. En la madrugada del 8 de marzo fueron ingresadas a un salón del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado en el municipio de San José Pinula, a unos 15 kilómetros de la capital guatemalteca, del que habían escapado.

Tras el encierro las menores pedían usar los baños que estaba sucios y sin agua, la condición de los baños era "pauperrimos" dijo la jueza. Incluso las menores encerradas optaron por realizar sus necesidades físicas dentro del mismo lugar. Se probó que el lugar donde fueron encerradas estaba ocupado con el doble de personas que cabían.