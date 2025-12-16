Aranceles y precios altos complican las compras navideñas

Las tiendas estadounidenses enfrentan un panorama complicado esta temporada navideña, marcado por la inflación, aranceles a productos importados y cambios en los hábitos de consumo. Comerciantes como las hermanas Butler, propietarias de la tienda Ah Louis en California, han visto cómo los clientes reducen sus compras y optan por artículos más económicos, mientras que la escasez y el encarecimiento de productos importados afectan la oferta de regalos y decoraciones.

¿Cómo afecta la inflación a las tiendas estadounidenses?

Los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump a productos provenientes principalmente de China han impactado especialmente a juguetes y electrónicos. Dean Smith, propietario de JaZams, indicó que los precios al por mayor de aproximadamente el 80% de su inventario aumentaron entre un 5% y un 20%, con artículos como muñecas subiendo de 20-25 dólares a 30-35 dólares, lo que refleja el efecto directo de los gravámenes y la incertidumbre sobre futuras tasas.

Detalles sobre el impacto de aranceles en productos importados

La electrónica de consumo también ha registrado incrementos, aunque cadenas como Best Buy han buscado ofrecer productos a distintos niveles de precio para mantener la demanda. Las videoconsolas y smartphones, con un alto porcentaje de fabricación en Asia, han visto alzas significativas, mientras que la joyería enfrenta aumentos por el precio del oro y ajustes en aranceles a relojes y diamantes provenientes de Suiza e India.