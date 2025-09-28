Surge tormenta tropical Imelda cerca de Bahamas y podría convertirse en huracán en los próximos días

La tormenta tropical Imelda se formó el domingo y se tiene previsto que se convierta en huracán con una trayectoria que la llevaría lejos de la costa este de Estados Unidos a principios de esta semana. El meteoro descargó lluvias y agitó los mares cerca de Bahamas y Cuba, e incluso provocó un breve aviso de tormenta tropical para un tramo de la costa atlántica de Florida.

En tanto, el huracán Humberto se debilitó ligeramente, pero se mantenía como una poderosa tormenta de categoría cuatro en el Atlántico, donde podría significar una amenaza para Bermudas. El Servicio Meteorológico de Bermudas emitió un aviso de tormenta tropical, lo que significa que podría haber condiciones de tormenta tropical en la isla dentro de las próximas 48 horas.

Hacia las 8 de la noche del domingo, el ojo de Imelda se encontraba a unos 45 kilómetros (30 millas) al sureste de Bahamas y a unos 570 kilómetros (355 millas) al sureste de Cabo Cañaveral en el condado de Brevard, Florida, según el Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami.

Imelda se desplazaba en dirección norte a 15 km/h (9 mph), con vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph). El centro de huracanes indicó que se pronostica que la tormenta avance a través de las Bahamas centrales y del noroeste durante la noche del domingo y luego gire hacia el este-noreste, alejándose del sureste de Estados Unidos a mediados de la semana.

El aviso de tormenta tropical para la costa este de Florida, desde los límites del condado de Palm Beach-Martin hasta el condado Flagler-Volusia fue cancelada la noche del domingo. Sin embargo, el centro de huracanes instó a la población en la costa sureste de Estados Unidos a seguir de cerca el progreso de Imelda.

El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, también llamó a los residentes a mantenerse atentos al avance del meteoro, aunque el condado costero de Georgetown dijo que reanudará las operaciones normales debido a un mejor pronóstico para la zona.

"Lo que aprendemos cada vez es que nunca sabemos a dónde van a ir", dijo McMaster durante una conferencia de prensa para discutir los preparativos de emergencia. "Esta tormenta es muy seria. No sólo seria. Muy seria".

El gobernador de Carolina del Sur agregó que Imelda podría traer vientos fuertes, lluvias intensas e inundaciones al estado, y las autoridades iniciaron el despliegue de equipos de búsqueda y rescate durante el fin de semana.

En Carolina del Norte, el gobernador Josh Stein declaró un estado de emergencia incluso antes de que se formara la tormenta tropical Imelda.

El huracán Humberto se debilita ligeramente

A pesar de perder fuerza, Humberto se mantiene como un huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 230 km/h (145 mph) y rafagas de mayor velocidad, indicó el centro el domingo por la noche. El vórtice de Humberto se encontraba a unos 730 kilómetros (450 millas) al sur de Bermudas y se movía al noroeste a 20 km/h (13 mph).

El oleaje peligroso afectará a Bermudas y a la mayor parte de la costa este de Estados Unidos esta semana, indicó el centro. Se tiene previsto que el huracán gire gradualmente hacia el norte dentro de los próximos dos días, antes de avanzar hacia el este-noreste a última hora del martes o temprano el miércoles. La intensidad de Humberto podría fluctuar en los próximos días antes de debilitarse, pero se pronostica que permanezca como un huracán de categoría tres o mayor durante los próximos días.

Alison Dagostino se mudó a Myrtle Beach, Carolina del Sur, hace seis años con sus cuatro hijos y su esposo. Experimentó su primer huracán a los pocos días de mudarse al área.

Relató que, aparte de la preparación básica para tormentas, como comprar baterías y proteger las ventanas contra tormentas, las personas en el área estaban viviendo la vida con normalidad el domingo.

"Todavía hay gente afuera. La gente todavía está caminando por la playa", declaró Dagostino.

Imelda amenaza partes de Cuba y las Bahamas

Imelda, por su parte, amenazaba partes de Cuba y las Bahamas con lluvias intensas e inundaciones repentinas. Porciones de las Bahamas estaban bajo advertencia de tormenta tropical.

El Departamento de Meteorología de las Bahamas vaticinó que las lluvias moderadas a intensas continuarían sobre las islas del noroeste y centro, que incluyen a Nassau, Isla Andros, San Salvador y Long Island. Las precipitaciones podrían alcanzar entre 15 centímetros (6 pulgadas) y 30 centímetros (12 pulgadas), con hasta 25 centímetros (10 pulgadas) en zonas aisladas.

"Los residentes en áreas bajas deben tomar medidas para mitigar los daños a la propiedad debido a las inundaciones", afirmó en el comunicado.

La marejada del domingo podría elevar los niveles del agua hasta 0,9 metros (3 pies) por encima de la marea normal a lo largo de las costas de las Islas Ábaco, las costas norte y este de Gran Bahama, y todos los cayos cercanos.

Las calles y la costa de la Isla de Nueva Providencia, usualmente concurridas, estaban desiertas el domingo mientras una ligera, pero constante, lluvia comenzaba a inundar los caminos. El mar agitado y las ráfagas también mantuvieron alejados a los turistas y residentes del popular muelle de Potter’s Cay en Nassau.

Los vuelos hacia y desde las islas han sido cancelados, y los aeropuertos tienen previsto reanudar operaciones una vez que mejoren las condiciones climáticas.

El Servicio Nacional de Meteorología en Puerto Rico recomendó a marineros inexpertos y a aquellos que operan embarcaciones más pequeñas no navegar en aguas peligrosas el domingo, donde los pronósticos indican que las marejadas de Humberto podrían alcanzar entre 2 metros (7 pies) y 2,4 metros (8 pies) en aguas del Atlántico.

En la República Dominicana, donde las condiciones climáticas del viernes obligaron a evacuar a cientos de personas, los meteorólogos esperaban el domingo lluvias moderadas, tormentas eléctricas y ráfagas en algunas áreas del interior. El Instituto Dominicano de Meteorología dijo en un comunicado que otras áreas, incluida la capital, Santo Domingo, sólo verían lluvias dispersas.

Narda se debilita rápidamente en el Pacífico

La tormenta tropical Narda se debilita rápidamente y se tiene previsto que se convierta en una tormenta post-tropical para el domingo por la noche o el lunes.