Trump se vuela la barda con imágenes en IA

En plena escalada de tensiones sobre Groenlandia, el mandatario estadounidense, Donald Trump, difundió este martes en su red social Truth dos imágenes generadas mediante inteligencia artificial (IA) en las que se atribuye la anexión de la isla ártica y extiende la bandera estadounidense sobre Canadá y Venezuela. La publicación llega horas antes de su viaje a la cumbre de Davos, donde se reunirá con líderes europeos y aliados atlánticos.

¿Qué imágenes publicó Trump sobre Groenlandia?

Las imágenes forman parte de una serie de mensajes difundidos por Trump durante la madrugada en Washington, en los que insiste en la anexión de Groenlandia, critica la devolución británica de las islas Chagos a Mauricio y comparte supuestos textos de Emmanuel Macron y del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Ninguna de las fotografías incluye advertencia de que han sido manipuladas mediante IA.

La primera imagen alterada parte de una fotografía real de la reunión de Trump con líderes europeos en agosto, originalmente centrada en la guerra en Ucrania. En el montaje se insertó un mapa de América donde la bandera estadounidense cubre no solo EE. UU., sino también Groenlandia, Canadá y Venezuela, mientras los principales líderes europeos y ucranios observan la escena.

En la segunda imagen, también generada por IA, Trump aparece plantando una bandera en un paisaje nevado de Groenlandia, acompañado de su vicepresidente J. D. Vance y del secretario de Estado Marco Rubio. La escena incluye un cartel con la inscripción "Groenlandia, territorio de Estados Unidos – 2026", reforzando la narrativa expansionista que difunde el mandatario.

Acciones de Dinamarca ante la anexión de Groenlandia

Mientras tanto, Dinamarca ha reforzado su presencia militar en la isla y ha propuesto la creación de una misión de la OTAN en el Ártico.

Detalles de la cumbre de Davos y la situación en Groenlandia

Expertos europeos buscan analizar las repercusiones de estas acciones en el contexto internacional y la respuesta de los aliados ante la creciente tensión en la región.