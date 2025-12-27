Bolsonaro es operado de doble hernia

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue sometido este jueves a una cirugía de doble hernia en un hospital de Brasilia, procedimiento que se realizó sin complicaciones y tuvo una duración aproximada de tres horas y media, informaron sus médicos.

¿Qué detalles se conocen sobre la cirugía de Bolsonaro?

En un comunicado, el equipo del Hospital DF Star señaló que Bolsonaro permanecerá bajo cuidados postoperatorios, que incluyen manejo del dolor, fisioterapia y medidas para prevenir trombosis venosa. El exmandatario se encontraba hospitalizado desde el miércoles, luego de que médicos de la policía federal determinaron que la intervención quirúrgica era necesaria.

Acciones postoperatorias tras la cirugía de Jair Bolsonaro

Bolsonaro cumple desde noviembre una condena de 27 años de prisión por su responsabilidad en un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral en 2022. Un juez autorizó su salida temporal del centro de detención para someterse al procedimiento médico, aunque negó su solicitud de continuar el proceso en arresto domiciliario una vez que sea dado de alta.

Contexto legal de Jair Bolsonaro durante su hospitalización

El expresidente permanece recluido en una sede de la policía federal en Brasilia, en una habitación individual con acceso a atención médica y legal, pero con visitas restringidas y sujetas a autorización judicial. Durante su hospitalización, el magistrado Alexandre de Moraes permitió que sus hijos lo visitaran, mientras su esposa, Michelle Bolsonaro, lo acompaña de manera permanente.