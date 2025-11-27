Aumenta a 83 muertos por incendio en complejo de apartamentos en Hong Kong

La cifra de muertos por un enorme incendio en un complejo de apartamentos residenciales en Hong Kong aumentó a 83 el jueves, el segundo día en que los bomberos combaten las llamas. Se trata de uno de los incendios más mortales en la historia moderna de la ciudad.

Los rescatistas usan linternas para revisar de apartamento en apartamento en las torres carbonizadas, al tiempo que un humo espeso seguía saliendo de algunas ventanas del complejo Wang Fuk Court, un denso conjunto de torres de gran altura en que residen miles de personas en el distrito de Tai Po, un suburbio al norte, cerca de la frontera con la China continental.

Las autoridades dijeron que los bomberos aún trabajan en unos cuantos apartamentos y tratan de entrar en todas las unidades de las siete torres para asegurar que no haya más víctimas.

"Nuestra operación de extinción de incendios está casi completa", dijo Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones de Servicios de Bomberos. Los bomberos trabajaban arduamente "para evitar que los escombros y las brasas se reaviven. Lo que sigue es la operación de búsqueda y rescate", agregó.

Se ignora cuántas personas seguían desaparecidas o atrapadas. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, dijo el jueves por la mañana que aún no se ha tenido contacto con 279 personas. Durante una conferencia de prensa el jueves, las autoridades no ofrecieron actualizaciones sobre desaparecidos ni cuántas personas seguían dentro de los edificios arrasados por las llamas.

En un video reciente se ve a los rescatistas realizando búsquedas en algunos apartamentos en la oscuridad. Las llamas anaranjadas aún se veían desde el interior de varias ventanas, aunque todo el complejo era ahora, en gran parte, una ruina ennegrecida.

Los bomberos han tenido problemas para controlar las llamas desde que estalló el incendio a media tarde del miércoles, cuando se cree que el fuego inició en el andamio de bambú y la red de construcción y luego se extendió por siete de los ocho edificios del complejo.

Chan dijo que el incendio se propagó "excepcionalmente rápido" a través de las torres, y los trabajadores de emergencia tuvieron dificultades para acceder al interior.

"Los escombros y el andamio caían desde los pisos superiores", dijo a los periodistas. "También hay otras razones, como la alta temperatura, la oscuridad... (y) el acceso de los vehículos de emergencia fue bloqueado por el andamio caído y los escombros, lo que hizo muy difícil nuestro acceso al edificio".

Más de 70 personas resultaron heridas, entre ellas, 11 bomberos, informó el Departamento de Servicios de Bomberos. Alrededor de 900 personas fueron evacuadas a refugios temporales durante la noche.

El papa León XIV envió un telegrama al obispo de Hong Kong el jueves, diciendo que estaba entristecido por el incendio y ofreciendo oraciones por los heridos, sus familias y los trabajadores de emergencia.

El residente Lawrence Lee esperaba noticias sobre su esposa, quien, según cree, sigue atrapada en su apartamento.

"Cuando comenzó el incendio, le dije por teléfono que escapara. Pero una vez que salió del apartamento, el pasillo y las escaleras estaban llenos de humo y todo estaba oscuro, así que no tuvo más remedio que regresar al apartamento", dijo, esperando noticias en uno de los refugios durante la noche.

Winter y Sandy Chung, que vivían en una de las torres, detallaron que vieron chispas volar a su alrededor cuando evacuaban el miércoles por la tarde. Aunque estaban a salvo, se sentían preocupados por su hogar. "No pude dormir en toda la noche", dijo el jueves a The Associated Press Winter Chung, de 75 años.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tres hombres —los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción— fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario. La policía no ha nombrado directamente a la empresa donde trabajan.

"Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa de construcción fueron gravemente negligentes", afirmó Eileen Chung, superintendente superior de policía.

El jueves, la policía también registró la oficina de Prestige Construction & Engineering Company, que estaba a cargo de las renovaciones en el complejo de torres, según confirmó la AP. La policía incautó cajas de documentos como evidencia, de acuerdo con los medios locales. Las llamadas a teléfonos de Prestige no tuvieron respuesta.

Las autoridades sospechaban que algunos materiales en los muros exteriores de los edificios de gran altura no cumplían con los estándares de resistencia al fuego, lo que permitió la propagación inusualmente rápida del incendio.

La policía también reveló que encontró espuma de poliestireno, que es altamente inflamable, adherida a las ventanas en todos los pisos cerca del vestíbulo del ascensor de la única torre no afectada. Se creía que había sido instalada por la empresa de construcción, pero no estaba claro su propósito. El secretario de Seguridad, Chris Tang, dijo que investigarán más a fondo los materiales.

¿Qué ocurrió con el complejo de apartamentos?

El complejo de viviendas constaba de ocho edificios con casi 2.000 apartamentos para unos 4.800 residentes, incluidos muchos ancianos. Fue construido en la década de 1980 y se encontraba en proceso de una renovación a gran escala. La agencia anticorrupción de Hong Kong anunció el jueves la apertura de una investigación sobre posible corrupción relacionada con el proyecto de renovación.

De acuerdo con las autoridades, el incendio comenzó en el andamio exterior de una torre de 32 pisos, luego se extendió por el andamio de bambú y la red de construcción hacia el interior del edificio y después a los otros edificios, probablemente avivado por el viento.

Los andamios de bambú son comunes en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque Lee dijo que las autoridades se reunirán con representantes de la industria para discutir un cambio a andamios de metal debido a preocupaciones de seguridad.

"Si bien sabemos que el andamio de bambú tiene una larga historia en Hong Kong, su resistencia al fuego es inferior a la del andamio de metal. Por razones de seguridad, el gobierno cree que se debe implementar un cambio completo a andamios de metal en entornos de trabajo adecuados", dijo Eric Chan, el secretario jefe de Administración.

Las autoridades realizarán inspecciones inmediatas de todas las viviendas de la ciudad que están en proceso de renovación importante para garantizar que los andamios y los materiales de construcción cumplan con los estándares de seguridad.

El incendio fue el más mortífero en Hong Kong en décadas. En noviembre de 1996, 41 personas murieron en un edificio comercial en Kowloon en un incendio que duró alrededor de 20 horas.