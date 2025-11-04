Haití, sube a 43 muertos y 13 desaparecidos por "Melissa"

El gobierno de Haití ha confirmado que las víctimas del huracán Melissa han ascendido a 43, mientras que 13 personas aún están desaparecidas.

Así lo informaron los medios locales, precisando que los equipos de rescate continúan operando en el suroeste del país, donde deslizamientos de tierra e inundaciones han devastado más de 30 comunidades.

Solo en la ciudad costera de Petit-Goave se contabilizan al menos 25 muertos. Melissa, un huracán de categoría 5, es uno de los más violentos jamás registrados en el Atlántico, e inundó casi 12,000 viviendas, destruyendo otras 200, mientras que más de 1,700 personas siguen en refugios de emergencia.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El gobierno denunció la grave escasez de agua potable y prometió la distribución de semillas y herramientas a los agricultores afectados por las pérdidas.

El ministro de Salud, Sinal Bertrand, anunció un plan urgente para contener la recrudescencia del cólera y otras enfermedades infecciosas.

Entre las medidas previstas se incluye la eliminación de desechos en el área metropolitana de Puerto Príncipe.