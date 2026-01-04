Viralizan video de Petro retando a EU grabado en noviembre

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se viralizó en redes sociales y medios en enero de 2026 tras difundirse un video en el que aparentemente reta a Estados Unidos a encarcelarlo.

Sin embargo, de acuerdo con la emisión del video original, lo que dijo Petro fue pronunciado en noviembre de 2025 y no en respuesta directa a la reciente detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

¿Qué dijo Gustavo Petro en el video viral?

En el video difundido en redes sociales, se ve a Petro en un acto público en Colombia, donde su discurso fue contextualizado erróneamente en redes para sugerir que lo había pronunciado tras los acontecimientos en Venezuela.

En su declaración original de noviembre pasado, Petro, quien ha tenido una relación tensa con la administración de Donald Trump, expresó un desafío al gobierno estadounidense ante la amenaza de acciones legales o políticas en su contra.

"Si me va a meter preso, venga a ver si puede. Si me quiere poner la pijama naranja, inténtelo. Este pueblo no se arrodilla", dijo el mandatario en ese momento, en un contexto en que criticaba duramente las políticas y presiones diplomáticas de Washington.

Detalles sobre la relación entre Colombia y Estados Unidos

La difusión de este tipo de mensajes ocurre en un momento de altas tensiones entre Colombia y Estados Unidos, tras repetidas advertencias de Trump sobre repetir posibles acciones militares o sanciones si considera que un país está implicado en el tráfico de drogas.

Además, el presidente estadounidense mencionó, tras capturar a Nicolás Maduro, la posibilidad de una operación similar a la de Venezuela enfocada en Colombia.