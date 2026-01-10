Trump pensaba hacer una acción igual a Venezuela

Gustavo Petro pensaba esta semana que en cualquier momento una fuerza de asalto podía aterrizar en la azotea de la Casa de Nariño, la residencia presidencial colombiana, y llegar hasta su despacho. En el Palacio no tiene un búnker al que correr a esconderse, como intentó hace una semana Nicolás Maduro antes de que lo capturaran y lo subieran a un helicóptero que cruzó la noche de Caracas, rumbo a Estados Unidos. El presidente de Colombia, de 65 años, se sentía en peligro por las insinuaciones de Donald Trump de que a él le podría ocurrir algo parecido. El republicano lo ha llamado drogadicto, matón, narcotraficante y testaferro de Maduro. Lo ha incluido en la lista Clinton [el listado de las personas u organizaciones sancionadas por supuestos vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado] y le ha retirado el visado. Petro, mientras tanto, dice, se aferraba "al pueblo" como escudo frente al ejército con mayor capacidad de fuego de la historia y a la espada de Simón Bolívar, guardada como una reliquia cerca de él.

¿Qué se discutió en la conversación entre Petro y Trump?

Una llamada de teléfono lo ha cambiado todo. Petro y Trump hablaron el miércoles durante una hora y al acabar se mostraron satisfechos por la conversación y se despidieron de forma amigable. Con ese talante llega Gustavo Petro a la entrevista el jueves, a última hora de la tarde, en uno de los salones de Nariño. Una asistente le acomoda el pelo antes de sentarse en la silla y otra le trae colirio para los ojos.

Hoy, su retórica antiimperialista se ha rebajado. Llega a decir que sus posiciones respecto a la lucha contra el narcotráfico o la necesidad de una transición en Venezuela que culmine con unas elecciones no se alejan tanto de las de Trump. Petro, incluso, encuentra algunas similitudes entre ambos. "Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar", bromea. Petro no quiere más conflictos con él, por ahora.

Detalles sobre la amenaza a Gustavo Petro

No le queda mucho como presidente, solo ocho meses. La coyuntura internacional, en la que se siente más cómodo, lo aleja de los problemas de casa. Su presidencia también ha estado marcada por algunos casos de corrupción que han salpicado a dos de sus exministros, que se encuentran encarcelados, y la violencia continúa pese a su intento de traer la paz al país. En Navidad decretó la emergencia económica para cubrir un hueco de 16,3 billones de pesos (unos 4.350 millones de dólares) en el presupuesto de 2026, una decisión excepcional que refleja la fragilidad del momento político y económico a cinco meses de las elecciones.

Pregunta. ¿Temió de verdad correr la misma suerte de Maduro?

Respuesta. Indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses.

P. ¿Reforzó su seguridad de alguna manera?

R. Aquí ni siquiera hay defensa antiaérea. Nunca se compró porque la lucha es interna. La guerrilla no tiene aviones de combate F-16 y el Ejército no cuenta con ese tipo de defensa.

P. ¿Sus servicios de inteligencia le advirtieron de algún peligro real?

R. No ha hecho falta. Trump lo lleva diciendo meses. Pero lo que aquí usamos es la defensa popular y por eso convoqué el miércoles a la resistencia popular [en concentraciones que llenaron plazas de todo Colombia].

P. ¿Se ha diluido la amenaza?

R. Creo que se congeló, pero puedo equivocarme. No supimos qué acción militar se planificaba, solo que había una en curso.

P. ¿Cómo lo sabe?

R. Trump me dijo en la llamada que estaba pensando en hacer cosas malas en Colombia. El mensaje era que estaban preparando algo ya, planificándolo, una operación militar.

P. ¿Cómo fue ese diálogo?

R. La conversación consistió en que yo pudiera exponer mi opinión. Él solo había recibido informaciones de la oposición vía el Estado de Florida —donde se encuentra el ala republicana más radical—. Esa oposición miente sobre nuestra lucha contra el narcotráfico. Usted lee lo que dice Álvaro Uribe [expresidente colombiano] y prácticamente viene a defender que nos ataquen.

P. ¿Qué impresión le dejó Trump como persona?

R. Hace lo que piensa, como yo. También es pragmático, aunque más que yo. A mí me gusta hablar. Su visión en muchas materias es muy distinta a la mía. Pero por ejemplo, en el narcotráfico, no tenemos ninguna distancia. Me dijo algo que me gustó: ´Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí´.