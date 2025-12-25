Petro declara emergencia económica en Colombia

El gobierno del presidente Gustavo Petro declaró una emergencia económica que le permite imponer impuestos sin la aprobación del Congreso, con el objetivo de aumentar la recaudación para financiar sectores como la salud, el ejército y el pago de la deuda pública. La medida estará vigente por 30 días y se produce tras la negativa del Legislativo a aprobar una reforma tributaria que habría incrementado el presupuesto en unos 4.000 millones de dólares para 2026.

¿Qué implica la emergencia económica de Gustavo Petro?

El decreto autoriza al gobierno a tomar "las medidas que sean necesarias" para conjurar la crisis económica y limitar sus efectos. Entre los gastos prioritarios mencionados se incluyen subsidios eléctricos, pagos a aseguradoras de salud y alrededor de 700 millones de dólares para infraestructura de defensa contra drones utilizados por grupos rebeldes.

Acciones del gobierno para enfrentar la crisis económica

La medida ha generado críticas de asociaciones empresariales, que consideran que el decreto es una acción autoritario para eludir la supervisión del Congreso sobre las finanzas públicas. Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, calificó el decreto como un "caso flagrante de abuso del derecho" por parte del gobierno de Petro.

Reacciones de empresarios ante el decreto de emergencia

Aunque aún no se han detallado los impuestos que se podrían imponer bajo esta emergencia, se especula sobre posibles gravámenes al patrimonio de empresas e individuos y un aumento de tributos sobre licores, como ron y vino. El gobierno tiene previsto anunciar las medidas concretas mediante un nuevo decreto en los próximos días.