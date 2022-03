Guerra Rusia-Ucrania: cosas clave que debe saber sobre el conflicto

Los ucranianos dijeron que al menos 35 personas murieron y 134 resultaron heridas cuando se dispararon más de 30 misiles de crucero contra el campo de tiro militar de Yavoriv, a solo 25 kilómetros (15 millas) de la frontera con Polonia. No hubo más información disponible de inmediato sobre las víctimas. Un día antes, un alto diplomático ruso dijo que Moscú había advertido a Estados Unidos que consideraba “objetivos legítimos” los envíos extranjeros de equipo militar a Ucrania.

Estados Unidos ordenó rápidamente una advertencia el domingo, con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en "Face the Nation" de CBS News diciendo que Rusia enfrentará una respuesta de la OTAN si alguno de sus ataques en Ucrania cruza las fronteras y golpea a miembros de la alianza de seguridad. incluso por accidente.

El ataque se produce un día después de que Rusia bombardeara ciudades de Ucrania, golpeando Mariupol y las afueras de la capital, Kiev. Desde la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco denunció el domingo la “barbarie” de la matanza de niños y otros ucranianos indefensos y pidió el cese de los ataques “antes de que las ciudades se reduzcan a cementerios”.

“En el nombre de Dios, pido: 'Detengan esta masacre'”, dijo Francisco a unas 25.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro para su habitual aparición los domingos al mediodía.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, acusó a Rusia de intentar crear nuevas “pseudorrepúblicas” para dividir a su país. Hizo un llamado a las regiones de Ucrania para que no repitan la experiencia de dos áreas del este donde los separatistas prorrusos comenzaron a luchar contra las fuerzas ucranianas en 2014.

Mientras las unidades rusas se preparaban para un asalto a la capital de Ucrania, Kiev, Zelenskyy dijo que Rusia necesitaría bombardear la ciudad y matar a sus residentes para tomarla.

Ahora en su tercera semana, la guerra ha obligado a más de 2,5 millones de personas a huir de Ucrania.

Aquí hay algunas cosas clave que debe saber sobre el conflicto:

¿QUÉ PASÓ CON LOS PERIODISTAS DE ESTADOS UNIDOS?

La fuerza policial dijo el domingo en su sitio web oficial que las tropas rusas abrieron fuego contra el automóvil de Brent Renaud y otro periodista en Irpin, cerca de la capital. Dijo que el periodista herido, Juan Arredondo, fue trasladado a un hospital de la ciudad.

Un portavoz del New York Times dijo que Renaud, de 50 años, era un “cineasta talentoso que había contribuido a The New York Times a lo largo de los años”. El portavoz dijo que no estaba trabajando para la publicación en el momento de su muerte.

La fuerza policial dijo: “Por supuesto, la profesión de periodista conlleva riesgos. Sin embargo, el ciudadano estadounidense Brent Renaud pagó con su vida tratando de resaltar el engaño, la crueldad y la crueldad del agresor”.

La periodista Annalisa Camilli le dijo a The Associated Press que estaba en un hospital en Kyiv donde fue llevado el herido Arredondo para recibir tratamiento. En un video grabado por Camilli, Arredondo, acostado en una camilla, dijo que él y Renaud habían estado filmando a los refugiados que huían del área cuando los soldados rusos en un puesto de control abrieron fuego.

El conductor de su vehículo dio la vuelta, pero los soldados continuaron disparando, dijo Arredondo. Arredondo dijo que una ambulancia se lo llevó y que Renaud, quien recibió un disparo en el cuello, se quedó atrás.

Cuando se le preguntó sobre los informes, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a CBS News que el gobierno de EE. UU. Consultaría con los ucranianos para determinar cómo ocurrió el incidente y luego “ejecutaría las consecuencias apropiadas”.

“Esto es parte integral de lo que ha sido una agresión descarada por parte de los rusos, donde han atacado a civiles, han atacado hospitales, han atacado lugares de culto y han atacado a periodistas”, dijo Sullivan en “Face la Nación."

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN MARIUPOL ASIDIADO Y UCRANIA OCCIDENTAL?

El bombardeo ruso de esta ciudad portuaria ucraniana de 430.000 habitantes ha sido implacable, y la oficina del alcalde dice que más de 1.500 han muerto desde que comenzó el asedio . Las fuerzas rusas atacaron el centro de la ciudad el sábado mientras los residentes se escondían.

En algunas de sus denuncias más fuertes hasta el momento de la guerra, Francisco dijo que la ciudad del sur de Ucrania que lleva el nombre de la Virgen María se ha “convertido en una ciudad martirizada por la guerra desgarradora que está devastando Ucrania”.

La base de entrenamiento golpeada en Yavoriv parece ser el objetivo más occidental golpeado hasta ahora en la invasión de 18 días. La instalación, también conocida como Centro Internacional de Mantenimiento de la Paz y Seguridad, se ha utilizado durante mucho tiempo para capacitar al personal militar ucraniano, a menudo con instructores de los Estados Unidos y otros países de la OTAN.

La base también ha sido sede de ejercicios internacionales de la OTAN. Como tal, el sitio simboliza lo que durante mucho tiempo ha sido una queja rusa: que la alianza de la OTAN de 30 países miembros se está acercando cada vez más a las fronteras de Rusia. Rusia ha exigido que Ucrania abandone sus ambiciones de unirse a la OTAN.

Los ataques aéreos rusos también golpearon nuevamente el aeropuerto de Ivano-Frankivsk, otra ciudad en el oeste de Ucrania al sur de Lviv y a 250 kilómetros de la frontera de Ucrania con los miembros de la OTAN, Eslovaquia y Hungría. El alcalde de la ciudad, Ruslan Martsinkiv, quien informó sobre los ataques en el aeropuerto el domingo, dijo que el objetivo de Rusia era “sembrar el pánico y el miedo”.

¿QUÉ HA CONFIRMADO O TESTIMONIO DIRECTAMENTE LA AP?

Un periodista de Associated Press fue testigo de tanques disparando contra un bloque de apartamentos de 9 pisos en Mariupol y estaba con un grupo de trabajadores médicos que fueron atacados por francotiradores el viernes. Las condiciones en un hospital local se estaban deteriorando, la electricidad estaba reservada para las mesas de operaciones y los pasillos estaban llenos de personas que no tenían adónde ir.

Anastasiya Erashova lloraba y temblaba mientras sostenía a un niño dormido. Los bombardeos acababan de matar a su otro hijo y al hijo de su hermano. “Nadie pudo salvarlos”, dijo.

En Irpin, en las afueras del noroeste de Kiev, los cuerpos yacían al aire libre en un parque y en una calle el sábado. Los residentes dijeron que no tenían información sobre qué o dónde era seguro mientras resonaban los disparos.

Sergiy Stakhovsky, un tenista profesional de Ucrania recientemente retirado, dijo que dejó a su esposa y sus tres hijos pequeños en su casa en Hungría para regresar a Ucrania y pelear . Le dijo a The Associated Press que nunca hubiera imaginado estar en su ciudad natal con un arma en la mano.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON LOS REFUGIADOS UCRANIANOS?

Si bien el número de personas que llegan a los países vecinos desde Ucrania parece haber disminuido la semana pasada, los desgarradores relatos de destrucción y muerte de los refugiados continúan .

En la estación de tren de Przemysl, Polonia, los refugiados describieron viajar en trenes repletos y “personas durmiendo unas sobre otras” durante sus viajes hacia un lugar seguro. Algunos escucharon explosiones cuando pasaban por una región occidental de Ucrania cerca de Lviv en el área donde los misiles rusos golpearon la base de entrenamiento militar, matando al menos a 35 personas.

“El cielo”, dijo Elizaveta Zmievskaya, de 25 años, de Dnipro, “se puso rojo”.

Más de 1,5 millones de refugiados han llegado a Polonia desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, de un total de alrededor de 2,7 millones de personas que, según las Naciones Unidas, han huido hasta ahora.

La portavoz de la guardia fronteriza polaca, Anna Michalska, dijo que el número de refugiados que llegaron disminuyó la semana pasada con alrededor de 79.800 que llegaron el sábado, en comparación con los 142.000 de la semana anterior.