Guerra en Ucrania: "Fiebre del oro" para el mercado de armas

Autor de Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military-Industrial Complex (2011), libro crítico de referencia sobre el líder mundial de la industria y del comercio de armas, Hartung encabeza el departamento de investigación del QIRS.

Gledhill, por su parte, se desempeña como analista del Project on Government Oversight –organización no gubernamental que se define como "perro guardián de los fondos públicos", también con sede en Washington– y lleva varios años evidenciando problemas de corrupción, mala administración y despilfarro en el Departamento de Defensa de Estados Unidos.

"Un mes antes de que estallaran las hostilidades en Ucrania, los altos directivos de la industria armamentista de Estados Unidos ya hablaban de cómo las tensiones en Europa podrían aumentar sus beneficios", recalcaban los investigadores, y citaban a Greg Hayes, director general de Raytheon Technologies Corporation, quien afirmó ante inversionistas de su empresa en enero pasado: "Estamos viendo oportunidades para las ventas internacionales... Las tensiones en Europa Oriental y en el Mar de la China Meridional... todas estas cosas... están presionando a favor de mayores gastos de defensa en estas regiones".

Unas semanas más tarde, después de la invasión rusa a Ucrania, Hayes se jactó aun más abiertamente de la "rentabilidad" de la guerra para sus negocios en una entrevista con la Harvard Business Review, según Hartung y Gledhill, quienes reprodujeron las declaraciones del industrial: "No me disculpo por ello. Pienso que es preciso reconocer que estamos allí para defender la democracia y que, de paso, con el tiempo eso resultará beneficioso para los negocios. Todo lo que se está enviando a Ucrania actualmente por supuesto está saliendo de los arsenales del Ministerio de la Defensa y de las reservas de nuestros aliados de la OTAN. Y eso es una gran noticia, pues nos tocará reponer todas estas existencias...".