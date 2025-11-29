Niños llegan solos a campamento en el-Fasher

La guerra en Sudán ha provocado un desplazamiento masivo que golpea con especial dureza a los niños: cientos de ellos han llegado solos al campamento de Tawila tras huir de la violencia en el-Fasher, muchos desnutridos, deshidratados y con signos de trauma después de perder a sus familias en el camino.

¿Qué ocurrió?

Según UNICEF y organizaciones humanitarias, más de 100,000 personas escaparon desde finales de octubre, mientras la OMS estima que el conflicto ha dejado al menos 40,000 muertos y 12 millones de desplazados. Ante una crisis que califican como devastadora, los grupos de ayuda advierten que la atención es insuficiente y piden apoyo urgente para garantizar alimento, refugio y protección a los menores.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Las organizaciones internacionales están trabajando para proporcionar asistencia a los afectados, pero la situación es crítica. La falta de recursos y la magnitud del conflicto dificultan la llegada de ayuda humanitaria. UNICEF y otras entidades hacen un llamado a la comunidad internacional para que se unan en la ayuda humanitaria y se garantice la seguridad de los niños desplazados.

¿Cuáles son las consecuencias de la crisis?

La crisis en Sudán no solo afecta a los desplazados, sino que también tiene un impacto a largo plazo en la salud mental y el bienestar de los niños. La pérdida de familiares y el trauma de la violencia pueden dejar secuelas que perduren en el tiempo, lo que requiere atención especializada y un enfoque integral para su recuperación.