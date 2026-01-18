Policías asesinados por presuntos pandilleros tras operativo en cárcel

Siete policías fueron asesinados la mañana del domingo en Guatemala por presuntos pandilleros, luego de que la víspera la policía retomara el control de una prisión de máxima seguridad que había sido tomada por reos.

¿Cómo ocurrieron los ataques a la policía en Guatemala?

El ministro de gobernación Marco Villeda dijo en conferencia de prensa que los siete agentes de policía murieron en varios puntos de la capital guatemalteca en ataques orquestados, además de que 10 agentes fueron heridos en los ataques directos.

Tras los ataques, dijo Villeda, también se detuvo a por lo menos siete pandilleros del Barrio 18; otro más resultó muerto mientras se repelía un ataque. "Estamos pagando con sangre de nuestros elementos de Policía Nacional Civil, el habernos enfrentado a estos grupos terroristas. El Estado no se va a arrodillar ante estos delincuentes", dijo al referirse a los ataques.

Acciones del gobierno tras el asesinato de policías

El ministro de Defensa Henry Saenz dijo que se reforzaron varios centros penitenciarios, así como que aumentarán los patrullajes conjuntos de policías y militares en busca de controlar la situación y dar seguridad a la población.

En octubre de 2025 los miembros de dos pandillas que operan en Guatemala, Barrio 18 y Mara Salvatrucha, fueron declarados terroristas y se aumentaron las penas para quienes delinquen y tengan afiliación a una pandilla.

La madrugada del domingo cientos de policías antidisturbios ingresaron a una prisión de máxima seguridad en Guatemala para liberar a los guardias que habían sido tomados como rehenes y retomar el control de la instalación que alberga a líderes de pandillas.

Se escucharon disparos mientras la policía ingresaba a la prisión de Renovación, a unos 76 kilómetros (unas 47 millas) al suroeste de Ciudad de Guatemala. Aproximadamente 15 minutos después, un periodista de Associated Press vio a los guardias siendo escoltados fuera de la prisión. Parecían estar ilesos. No se reportaron heridos ni muertos.

Sin embargo, poco después de que las autoridades retomaran el control de la prisión, comenzaron a surgir informes de ataques a la policía en la capital.

Detalles sobre el control de la prisión de máxima seguridad

El director de la Policía Nacional Civil, David Custodio Boteo, dijo que hubo al menos 10 ataques armados contra la policía, dejando tres muertos y al menos cinco heridos. Cinco atacantes fueron capturados, afirmó.

El ministro del Interior Marco Antonio Villeda declaró el sábado por la noche que nueve guardias fueron tomados como rehenes en la prisión. Más de 30 guardias estaban siendo retenidos en otras dos prisiones, donde los reclusos tomaron el control en un levantamiento coordinado el sábado.

El Ministerio del Interior indicó en un comunicado que el levantamiento fue un resultado directo de la decisión de los administradores de la prisión de retirar privilegios a algunos líderes de pandillas encarcelados. "En Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado", señaló el comunicado. "Tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones".