EU: Miembro de Guardia Nacional es arrestado por filtración de documentos militares

El guardia, un especialista en TI identificado como Jack Teixeira, de 21 años, fue detenido sin incidentes después de que los agentes del FBI se reunieran en su casa de Massachusetts.

ACUSACIÓN

Se le acusará en virtud de la Ley de Espionaje, que convierte en delito extraer o transmitir información clasificada de defensa nacional, dijo el Fiscal General Merrick Garland.

En su breve declaración desde el podio del Departamento de Justicia, Garland no reveló un posible motivo, pero los relatos de aquellos en la sala de chat privada en línea donde se revelaron los documentos han descrito a Teixeira como motivado más por la valentía que por la ideología.

Incluso mientras continúa la investigación sobre la filtración de inteligencia de más alto perfil en años, con información confidencial que se compartió en la sala de chat que terminó circulando por todo el mundo, el arresto es, sin embargo, un momento crucial.

El surgimiento de Teixeira como principal sospechoso seguramente generará preguntas sobre cómo una violación tan profunda, que el Pentágono calificó como un "riesgo muy grave para la seguridad nacional", podría haber sido causada por un miembro del servicio tan joven y de bajo rango.

"Confiamos a nuestros miembros con mucha responsabilidad a una edad muy temprana. Piense en un joven sargento de pelotón de combate y en la responsabilidad y la confianza que ponemos en esos individuos para liderar las tropas en combate", dijo Patrick Ryder, un portavoz del Pentágono.

La especialidad de Teixeira en la Guardia Nacional Aérea era como "especialista en sistemas de transporte cibernético", esencialmente un especialista en TI responsable de las redes de comunicaciones militares, incluido su cableado y concentradores.

En ese cargo, Teixeira habría tenido un mayor nivel de autorización de seguridad porque también se le habría encomendado la responsabilidad de garantizar la protección de las redes, dijo un funcionario de defensa a Associated Press, hablando bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados.

Teixeira, que vestía una camiseta y pantalones cortos en el momento en que agentes tácticos fuertemente armados lo detuvieron, comparecerá por primera vez en la corte en Massachusetts el viernes.

No quedó claro de inmediato si Teixeira tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre, y un mensaje telefónico dejado en un número que se cree que pertenece a su madre no fue respondido de inmediato.

La Guardia Nacional no confirmó su identidad, pero dijo en un comunicado que "estamos al tanto de la investigación sobre el supuesto papel que un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts pudo haber jugado en la reciente filtración de documentos altamente clasificados". Ryder remitió todas las preguntas sobre la investigación al Departamento de Justicia.

La administración de Biden se ha esforzado durante días para contener las posibles consecuencias diplomáticas y militares de la información filtrada desde que se informaron por primera vez la semana pasada, moviéndose para asegurar a los aliados y evaluar el alcance del daño.

Los funcionarios del Pentágono expresaron su alarma por las revelaciones, pero el presidente Joe Biden, hablando con los periodistas en Irlanda el jueves temprano, dijo que "no hay nada contemporáneo que yo sepa que sea de gran importancia".

Los documentos clasificados, que no han sido autenticados individualmente por funcionarios estadounidenses, van desde diapositivas informativas que trazan las posiciones militares ucranianas hasta evaluaciones del apoyo internacional a Ucrania y otros temas delicados, incluso en qué circunstancias el presidente ruso, Vladimir Putin, podría usar armas nucleares.

No hay una respuesta clara sobre cuántos documentos se filtraron. The Associated Press ha visto aproximadamente 50 documentos; algunas estimaciones sitúan el número total en cientos.

Se cree que la filtración comenzó en un sitio llamado Discord, una plataforma de redes sociales popular entre las personas que juegan juegos en línea y donde se cree que Teixeira publicó durante años sobre armas, juegos y sus memes favoritos y, según otras personas que conversaron con él, secretos estadounidenses celosamente guardados.

El sitio web de investigación Bellingcat y The New York Times identificaron públicamente por primera vez a Teixeira, minutos antes de que funcionarios federales confirmaran que era objeto de interés en la investigación. Informaron sobre el seguimiento de perfiles en otros sitios más oscuros vinculados a Teixeira.

En historias anteriores de Associated Press, el filtrador fue identificado como "el OG" por un miembro de un grupo de chat en línea donde Teixeira y otros publicaron durante años. El miembro del grupo de chat se negó a dar su nombre a la AP, citando preocupaciones por su seguridad personal.

El grupo de chat, llamado "Thug Shaker Central", atrajo a aproximadamente dos docenas de entusiastas que hablaron sobre sus tipos de armas favoritos y también compartieron memes y bromas, algunas de ellas racistas. El grupo también incluyó una discusión continua sobre guerras que incluyó conversaciones sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

En esa discusión, "el OG" publicaba durante meses material que, según él, estaba clasificado; originalmente lo tipeaba con sus propias anotaciones, luego, hace unos meses, cambió a publicar imágenes de papeles doblados porque sintió que sus escritos no eran siendo tomado en serio, dijo la persona.

Discord ha dicho que estaba cooperando con las fuerzas del orden.

Solo hay unas pocas formas en que se podría haber accedido a la información clasificada que se filtró. Por lo general, en sesiones informativas clasificadas como las diapositivas que se colocaron en Discord, la información se comparte electrónicamente. Eso puede suceder a través de terminales informáticas seguras donde los usuarios obtienen acceso en función de sus credenciales o mediante tabletas que se distribuyen para sesiones informativas y se vuelven a recolectar. Si es necesario imprimir las diapositivas, solo se pueden enviar a impresoras seguras que puedan manejar documentos clasificados y que mantengan un registro digital de todas las personas que hayan solicitado una copia impresa.

Una vez que una persona tiene una autorización, su manejo de material clasificado se basa en gran medida en la capacitación y la confianza de que una persona salvaguardará la información.

"Cuando te unes a las fuerzas armadas, dependiendo de tu posición, es posible que necesites una autorización de seguridad", dijo Ryder. "Y si está trabajando en la comunidad de inteligencia y necesita una autorización de seguridad, pasará por la investigación de antecedentes adecuada".

Ryder dijo que cada miembro del servicio que obtiene una autorización firma un acuerdo de no divulgación y está capacitado en las estrictas pautas militares para material clasificado de línea de mano. Las filtraciones fueron "un acto criminal deliberado, una violación de esas pautas".