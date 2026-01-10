Trump: ´Vamos a hacer algo con Groenlandia´

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar con hacerse con el control de Groenlandia, la isla ártica semiautónoma bajo soberanía del Reino de Dinamarca, "por las buenas o por las malas". En declaraciones este viernes en la Casa Blanca, durante una reunión con empresarios petroleros, ha puesto en duda que Copenhague tenga derecho sobre el territorio "solo porque uno de sus barcos atracara allí hace 500 años". Según él, si Washington no mueve ficha de un modo u otro para anexionarse el territorio geoestratégico, Rusia y China "la acabarán controlando".

¿Qué declaró Trump sobre Groenlandia?

Desde la operación militar estadounidense el pasado sábado en Caracas contra Nicolás Maduro, las declaraciones de Trump o algún miembro de su equipo en torno a su voluntad de hacerse con la isla han llegado casi a diario, y siempre con la advertencia de que el presidente estadounidense no descarta el uso de la fuerza si lo considera necesario.