Berlín denuncia ciberataques y desinformación electoral

Los gobiernos europeos alertan desde hace meses sobre la creciente agresividad de Rusia. Según expertos militares, en un horizonte de tres a cuatro años Moscú podría estar en condiciones de atacar a un país miembro de la OTAN, aunque las operaciones de baja intensidad, conocidas como guerra híbrida, ya se están desarrollando.

¿Qué alertas han emitido los gobiernos europeos?

Los gobiernos de la región han expresado su preocupación por las acciones de Rusia, que podrían poner en riesgo la seguridad de los países miembros de la OTAN.

Detalles sobre la guerra híbrida en Europa

Las operaciones de guerra híbrida incluyen tácticas que van más allá de los conflictos armados tradicionales, lo que representa un nuevo desafío para la seguridad europea.