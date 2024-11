Gobierno sudafricano dice que no ayudará a miles de mineros ilegales en una mina cerrada

Por: Agencia AP

Noviembre 14, 2024 - 10:24 a.m.

JOHANNESBURGO.— El gobierno de Sudáfrica ha declarado que no prestará ayuda a unos 4.000 mineros ilegales que se encuentran dentro de una mina clausurada en la provincia Noroeste del país, a los que se ha cortado el acceso a suministros básicos dentro de una campaña del gobierno contra la minería ilegal.

Se cree que los mineros en el pozo minero en Stilfontein sufren por la falta de alimentos, agua y otras necesidades básicas después de que la policía cerrara las entradas utilizadas para transportar sus suministros bajo tierra.

El plan forma parte de la operación policial Vala Umgodi, o Cerrar el Agujero, que incluye cortar los suministros de los mineros para obligarlos a regresar a la superficie y detenerlos.

El portavoz de la policía del Noroeste, Sabata Mokgwabone, dijo que la información recibida de las personas que ayudaron hace poco a sacar a tres mineros a la superficie indicaba que podría haber hasta 4.000 mineros bajo tierra. La policía no ha proporcionado una estimación oficial.

En las últimas semanas, más de 1.000 mineros han salido a la superficie en varias minas de la provincia del Noroeste, y según los reportes muchos de ellos estaban débiles, hambrientos y enfermos después de pasar semanas sin suministros básicos.

La policía continúa el jueves vigilando las áreas alrededor de la mina para atrapar a todos los que emergen del subsuelo.

La ministra de Gobierno, Khumbudzo Ntshavheni, informó a los periodistas el miércoles que el gobierno no enviaría ninguna ayuda a los mineros ilegales porque participan en un acto delictivo.

"No enviaremos ayuda a los delincuentes. Vamos a obligarles a salir. Saldrán. A los delincuentes no se les ayuda, a los delincuentes se les procesa. Nosotros no los enviamos allí", dijo Ntshavheni.

La minería ilegal sigue siendo habitual en las antiguas áreas de minería de oro de Sudáfrica. Los trabajadores entran en pozos cerrados para excavar en busca de posibles restos de depósitos.

Los mineros ilegales suelen proceder de países vecinos, y la policía dice que las operaciones ilegales implican a organizaciones más grandes que emplean a los mineros.

Su presencia en minas clausuradas también ha creado problemas con las comunidades cercanas, que se quejan de que los mineros ilegales cometen delitos que van desde robos hasta violaciones.

Se sabe que los grupos de minería ilegal están fuertemente armados y las disputas entre grupos rivales a veces resultan en enfrentamientos fatales.