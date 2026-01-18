Siria anuncia alto al fuego con milicia kurda

El gobierno sirio anunció el domingo un alto al fuego con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), tomando casi el control total del país y desmantelando esa milicia liderada por kurdos que controlaron el noreste durante más de una década.

El anuncio se produce cuando las tensiones entre las fuerzas gubernamentales y las FDS se intensificaron a principios de este mes, lo que finalmente resultó en un gran avance de las fuerzas gubernamentales hacia el este. Las FDS parecían haberse retirado en gran medida luego de enfrentamientos iniciales en una tensa línea de frente en la provincia oriental de Alepo.

¿Qué implica el acuerdo de alto al fuego en Siria?

Horas después de que el gobierno anunciara el acuerdo, el líder de las FDS, Mazloum Abdi, lo confirmó en una declaración en video, diciendo que el grupo había aceptado el trato, que estipulaba su retirada de las provincias de Raqqa y Deir el-Zour "para detener el derramamiento de sangre".

"Explicaremos los términos del acuerdo a nuestro pueblo en los próximos días", añadió.

El Ministerio de Defensa de Siria declaró que ordenó detener los combates en las líneas del frente después de que se anunciara el acuerdo.

Detalles del acuerdo entre el gobierno sirio y las FDS

Desde el derrocamiento de Bashar Assad en diciembre de 2024, los nuevos líderes de Siria han tenido dificultades para afirmar su autoridad total sobre el país devastado por la guerra. Se alcanzó un pacto en marzo que fusionaba a las FDS con el ejército nacional pero no ganó tracción y ambas partes se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.

Desde el avance, el gobierno ha afirmado en gran medida el control de las provincias de Deir el-Zour y Raqqa, áreas bajo las FDS que incluyen campos de petróleo y gas, presas fluviales a lo largo del Éufrates y cruces fronterizos.

La agencia de noticias SANA mostró al presidente Ahmad al-Sharaa firmando y sosteniendo el acuerdo. El líder de las FDS, Mazloum Abdi, quien iba a reunirse con el presidente en Damasco, no fue visto, aunque su firma aparece en el documento. Al-Sharaa explicó a los periodistas que Abdi no pudo viajar debido al mal tiempo y visitará a Damasco el lunes tras llegar al acuerdo por teléfono.

"Es una victoria para todos los sirios de todos los orígenes", indicó al-Sharaa a los periodistas en Damasco después de firmar el acuerdo. "Esperamos que Siria termine su estado de división y avance hacia un estado de unidad y progreso".

Reacciones de la comunidad ante el alto al fuego en Siria

Las dos partes en conflicto son aliados clave de Washington. El enviado estadounidense Tom Barrack se reunió con al-Sharaa el domingo por la mañana cuando las fuerzas gubernamentales barrían la ciudad de Raqqa y la provincia de Deir el-Zour. Abdi supuestamente se unió a la reunión por teléfono.

Barrack elogió el acuerdo, diciendo que conducirá a "un diálogo y cooperación renovados hacia una Siria unificada", antes de trabajar en los detalles de la implementación de la integración.

"Este acuerdo y alto el fuego representan un punto de inflexión crucial, donde antiguos adversarios abrazan la asociación sobre la división", señaló Barrack en una publicación en X.

El acuerdo incluye el desmantelamiento de las FDS y la incorporación de sus fuerzas al ejército y las fuerzas de seguridad de Siria, y altos funcionarios militares y civiles recibirán posiciones de alto rango en las instituciones estatales. Las FDS tendrán que ceder las provincias de Raqqa y Deir el-Zour al ejército y gobierno sirios, así como sus cruces fronterizos y campos de petróleo y gas.

Se espera que la provincia de Hassakah sólo devuelva su administración civil a Damasco, y las agencias lideradas por kurdos que manejan prisiones y campamentos extensos con millas de combatientes y familias del grupo Estado Islámico detenidos serán entregadas a Damasco.

El presidente dice que el acuerdo se implementará gradualmente. No hay un cronograma claro sobre cuándo y cómo se implementarán los diferentes elementos del acuerdo. Al-Sharaa dijo a los periodistas que se hará gradualmente, comenzando con el cese de hostilidades.

Parecía que las tensiones tras los enfrentamientos en Alepo a principios de este mes se habían calmado luego que Abdi anunciara que sus tropas se retirarán al este del río Éufrates, y al-Sharaa emitió un decreto presidencial que fortalecería los derechos kurdos en el país.

Inicialmente, la retirada parecía ir según lo planeado, pero luego estallaron nuevos enfrentamientos y el ejército sirio tomó Tabqa, continuando hacia la provincia de Raqqa.

Un alto funcionario del gobierno sirio —que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones públicamente— señaló que las fuerzas gubernamentales avanzaron hacia el este porque las FDS, a pesar de decir que se retirarían al este del Éufrates antes de las 7:00 de la mañana, no lo hicieron.

Clanes árabes armados en Raqqa y Deir el-Zour que en gran medida no apoyaron a las FDS respaldaron a Damasco. Al anochecer, las FDS perdieron el control de grandes extensiones de su territorio e infraestructura, incluidas presas y campos de petróleo y gas.

Las FDS tomaron Raqqa del EI en 2017 como parte de su campaña militar para derribar el llamado Califato del grupo, que en su apogeo se extendió por grandes partes de Siria e Irak. En su apogeo, el EI declaró a Raqqa su capital.

Un reportero de The Associated Press en el área relató que grandes convoyes militares han barrido la ciudad de Raqqa y fueron recibidos por los residentes. Parecía que las FDS se habían retirado.

Multitudes en Raqqa celebraron en las calles hasta altas horas de la noche, ondeando banderas sirias y lanzando fuegos artificiales, y algunos disparaban al aire.

"Hoy, todos nacen de nuevo", dijo Yahya Al Ahmad, quien estaba entre los festejantes.

Un par de millas de familias kurdas que vivían en las áreas capturadas por las fuerzas gubernamentales huyeron a la ciudad controlada por las FDS de Qamishli en medio de la ofensiva. Muchas de ellas habían sido desplazadas previamente de otras áreas múltiples veces durante la guerra civil de 14 años de Siria y vivían en campamentos de tiendas de campaña. Un centro cultural en la ciudad se convirtió en un refugio temporal para ellas.

Los residentes de Qamishli expresaron tanto esperanza como escepticismo sobre el acuerdo.

"Los kurdos se han convertido en víctimas de acuerdos internacionales y engaños internacionales", resaltó Goran Ibrahim, un médico. "Con respecto a este acuerdo, la parte positiva es el fin de los combates entre árabes y kurdos en la región".

"Realmente este es ahora un momento para demostrar que los sirios son capaces de dejar de lado las diferencias y avanzar... Es una victoria para Siria", dijo a la AP el embajador de Siria ante la ONU, Ibrahim Olabi.