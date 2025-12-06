Clan del Golfo acepta zonas especiales

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo, el mayor cártel activo del país, acordaron establecer zonas especiales de ubicación para los integrantes de este grupo ilegal en el marco de las negociaciones para su desmovilización. El acuerdo fue firmado en Doha, Qatar, durante la segunda reunión formal que se inició en septiembre pasado.

¿Qué implica el acuerdo de desmovilización del Clan del Golfo?

Las zonas especiales se ubicarán en los municipios de Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, en los departamentos de Chocó y Córdoba, áreas de alta influencia del Clan del Golfo. En estas zonas se suspenderán temporalmente las órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición, mientras los integrantes participan en el proceso de transición a la legalidad.

El acuerdo contempla que los miembros del cártel comenzarán a ubicarse progresivamente a partir de marzo de 2026, aunque no se especifica el número exacto. El documento también establece que se definirán protocolos de funcionamiento, seguridad, logística y manejo de material de guerra en las zonas, aunque no se aclara si podrán conservar armas durante su permanencia.

Detalles sobre las zonas especiales para el Clan del Golfo

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) será la encargada de verificar el cumplimiento de los compromisos alcanzados. La misión saludó el acuerdo como un paso importante para la paz en el país.

El proceso de negociación, denominado "sociojurídico", cuenta con el respaldo de mediadores internacionales como Qatar, España, Noruega y Suiza.