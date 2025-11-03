Bella May Culley, adolescente británica, es liberada en Georgia

TIFLIS, Georgia

La adolescente británica Bella May Culley, que fue arrestada en Georgia por cargos de narcotráfico a principios de este año, fue liberada de prisión el lunes como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Culley, de 19 años, quien está embarazada, fue arrestada en mayo en el Aeropuerto de Tiflis y acusada de intentar traficar 12 kilogramos (26,5 libras) de marihuana y dos kilogramos (4,4 libras) de hachís al país.

Fue declarada culpable por un tribunal georgiano el lunes y sentenciada a cinco meses y 25 días de prisión, el tiempo total que ya había pasado bajo custodia. Su familia también pagó una multa de 500.000 laris georgianos (aproximadamente 184.000 dólares) como parte de un acuerdo de culpabilidad.

Culley y su madre, Lyanne Kennedy, lloraron cuando se leía el veredicto y se abrazaron al terminar la audiencia.

Los fiscales georgianos estaban sopesando una sentencia de dos años, pero "decidieron considerar el tiempo que ya ha cumplido", manifestó el fiscal del caso Vakhtang Tsalughelashvili a The Associated Press. "Revisamos el caso, teniendo en cuenta la confesión de la acusada, su edad y condición, y finalmente, las partes llegaron a un acuerdo."

"Fue totalmente inesperado", expresó.

También bromeó con Culley diciendo que podría llamar a su bebé no nacido en honor a su abogado, Malkhaz Salakhaia.

Salakhaia confirmó que a Culley se le entregará su pasaporte y será libre de salir del país.

El abogado también dijo que creía que el tribunal "tomó la decisión que debía tomar" basándose en las circunstancias del caso.

"Bella fue sincera durante toda la investigación", señaló Salakhaia.

Culley inicialmente enfrentaba una pena máxima de hasta 15 años o cadena perpetua.

En Georgia, una nación de 3,7 millones de habitantes y ubicada en el Cáucaso del Sur, la ley permite acuerdos de culpabilidad financiera que pueden alcanzarse para reducir o eliminar una sentencia de prisión en ciertos casos. Dichos acuerdos de culpabilidad a menudo se alcanzan en casos relacionados con drogas.

Culley, quien es de Teesside, en el noreste de Inglaterra, fue reportada como desaparecida en Tailandia antes de su arresto en el aeropuerto de Tiflis el 10 de mayo. La adolescente se declaró no culpable de los cargos tras su arresto, diciendo que fue torturada en Tailandia y obligada a llevar las drogas.

Salakhaia ha dicho a los reporteros que Culley mostró signos físicos visibles de tortura a su llegada a Georgia.