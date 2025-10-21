Trump asegura que él detuvo ataques a Gaza

El presidente Donald Trump advirtió en su red Social Truth que muchos aliados de Estados Unidos en Medio Oriente han dicho que están dispuestos, a petición suya, a entrar en Gaza para "enderezar" a Hamás si continúa actuando mal y violando el acuerdo de paz.

Sin embargo, el magnate aclaró que él los ha detenido hasta ahora, incluso a Israel, porque "aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto". "Si no lo hacen, el fin de Hamás será rápido, furioso y brutal!", amenazó Trump.

"Varios de nuestros ahora grandes aliados en Oriente Medio y en las zonas circundantes me han comunicado explícita y enérgicamente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad, a petición mía, de entrar en Gaza con una fuerza masiva y 'dominar a Hamás' si este continúa comportándose mal, violando su acuerdo con nosotros", subrayó el Presidente.

"El amor y el espíritu por Oriente Medio nunca se han visto en mil años! Es maravilloso verlo! Les he dicho a estos países, e Israel: '¡Todavía no!'. Aún hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hacen el fin de Hamás será rápido, furioso y brutal!", agregó. "Quisiera agradecer a todos los países que han llamado para ofrecer ayuda. Además, quisiera agradecer al gran y poderoso país de Indonesia, y a su maravilloso líder, por toda la ayuda que han mostrado y brindado a Oriente Medio y a Estados Unidos".

Reacción de los involucrados

El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance, que llegó este martes a Israel, dijo que "Hamás debe entregar sus armas" y que si "no cumple con el desarme" y no dejan de "matarse entre sí ni a sus compatriotas palestinos", entonces "será aniquilada". "Hamás debe entregar sus armas", declaró Vance al llegar a Israel en una conferencia de prensa. "Para que se logre la paz, debemos ser flexibles".

Sin embargo, el vicepresidente de Donald Trump se manifestó "optimista de que la tregua en Gaza se mantendrá". "¿Puedo asegurar con total certeza que funcionará? No. Pero las cosas difíciles solo se logran intentándolo. Requerirá una vigilancia constante, pero soy optimista", insistió. "La violencia no es el fin de la tregua" en Gaza, declaró, advirtiendo que "la paz y la reconstrucción en Gaza llevarán mucho tiempo" y que "aún queda mucho trabajo por hacer".

Aseguró que "el gobierno de Israel ha sido de gran ayuda", y agradeció a los estados árabes. Tras llegar a Israel, el vicepresidente, acompañado por los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, viajó a la ciudad de Kiryat Gat para visitar el Centro Civil de Cooperación Militar, que alberga al personal estadounidense responsable de supervisar la implementación del alto el fuego.

Israelíes y estadounidenses trabajarán juntos para tratar de proporcionar ayuda y reconstruir la Franja de Gaza, dijo. "Tienes a israelíes y estadounidenses trabajando de la mano para tratar de comenzar el plan para reconstruir Gaza, para implementar una paz a largo plazo y para realmente asegurar que haya fuerzas de seguridad sobre el terreno en Gaza no compuestas por estadounidenses que puedan mantener la paz a largo plazo".

Este miércoles tiene previsto reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu. "Nuestra advertencia a Hamás es muy clara: debe desarmarse, debe comportarse y sus militantes no deben matarse entre sí ni a sus compatriotas palestinos", declaró. "Si Hamás no cumple estas condiciones, será aniquilado", dijo, sin especificar una fecha límite para el desarme de la organización terrorista palestina. "No creo que sea apropiado decir que todo esto debe hacerse en una semana".

Vance reiteró la declaración de Trump de que "no habrá soldados estadounidenses en Gaza". Respecto al gobierno de la Franja, el vicepresidente afirmó que el asunto se pospondrá "hasta que se garantice la seguridad tanto de palestinos como de israelíes, así como la asistencia humanitaria en Gaza". Cuando se le preguntó si pondría una fecha límite para el regreso de los rehenes fallecidos a Israel o el desarme de Hamás, Vance enfatizó que ambos procesos demandarán tiempo. "Es un enfoque de todos aquí para devolver esos cuerpos a casa con sus familias para que puedan tener un entierro adecuado", dijo Vance. "Esto no va a suceder de la noche a la mañana".

Señaló que algunos de esos rehenes están "enterrados bajo miles de libras de escombros" o que se desconoce su ubicación. "Eso no significa que no debamos trabajar para conseguirlos, y eso no significa que no tengamos confianza en que lo haremos", agregó. "Es solo una razón para aconsejar a favor de un poco de paciencia. Esto va a llevar un poco de tiempo".