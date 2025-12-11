Lluvia y frío agravan las penurias de Gaza en medio de la guerra

DEIR AL-BALAH, Franja de Gaza

Lluvias empaparon los campamentos de tiendas de campaña en Gaza y las temperaturas en descenso enfriaron a los palestinos que se refugiaban en su interior el jueves, mientras una tormenta invernal descendía sobre el territorio, mostrando cómo dos meses de alto al fuego no han logrado abordar la creciente crisis humanitaria allí.

Las familias encontraban sus pertenencias y alimentos empapados dentro de sus tiendas. Las sandalias de niños desaparecían bajo el agua marrón que inundó los campamentos y alcanzaba las rodillas de la gente. Las carreteras se convirtieron en barro. Pilas de basura y aguas residuales se convirtieron en cascadas.

"Nos hemos ahogado. No tengo ropa para vestir y no nos quedan colchones", declaró Um Salman Abu Qenas, una madre desplazada desde el este de Jan Yunis a un campamento de tiendas. Dijo que su familia no pudo dormir debido al agua en la tienda.

Dicen que no hay suficiente ayuda

Los grupos de ayuda dicen que no está llegando suficiente ayuda a Gaza. Las cifras recientemente publicadas por el ejército de Israel sugieren que no ha cumplido con la estipulación del alto al fuego de permitir 600 camiones de ayuda en Gaza al día, aunque Israel disputa ese hallazgo.

"Ambientes fríos, superpoblados e insalubres aumentan el riesgo de enfermedades e infecciones", indicó la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, en un escueto comunicado publicado en X. "Este sufrimiento podría prevenirse con ayuda humanitaria sin restricciones, incluyendo apoyo médico y refugio adecuado".

Lluvias causan estragos en Gaza

Sabreen Qudeeh, también en el campamento de Jan Yunis, en un área conocida como Muwasi, relató que su familia se despertó con la lluvia filtrándose por el techo de su tienda y el agua de la calle empapando sus colchones.

"Mis hijitas estaban gritando", dijo.

Ahmad Abu Taha, también en el campamento, señaló que no había una tienda exenta de la inundación. "Las condiciones son muy malas, tenemos personas mayores, desplazadas y enfermas dentro de este campamento", expresó.

Inundaciones en el centro-sur de Israel atraparon a más de una docena de personas en sus autos, según la prensa local. Los servicios de rescate de Israel dijeron que dos niñas resultaron levemente heridas cuando un árbol cayó sobre su escuela.

Las escenas contrastantes con Gaza dejaron claro cuán profundamente la guerra entre Israel y Hamás había dañado el territorio, destruyendo la mayoría de las viviendas. La población de Gaza, de alrededor de dos millones, está casi completamente desplazada y la mayoría de las personas viven en vastos campamentos de tiendas que se extienden a lo largo de la costa o se instalan entre los restos de edificios dañados sin infraestructura adecuada para inundaciones y con fosas sépticas cavadas cerca de las tiendas como baños.

Al menos tres edificios en la ciudad de Gaza ya dañados por los bombardeos israelíes durante la guerra colapsaron parcialmente bajo la lluvia, informó la Defensa Civil Palestina. Advirtió a las personas que no permanezcan dentro de edificios dañados, diciendo que también podrían derrumbarse sobre ellos.

Añadió que desde que comenzó la tormenta han recibido más de 2.500 llamadas de auxilio de ciudadanos cuyas tiendas y refugios fueron dañados en todas partes de la Franja de Gaza.

Con cubos y trapeadores, los palestinos sacaban agua de sus tiendas con esfuerzo.

Aliaa Bahtiti contó que su hijo de 8 años "se empapó durante la noche, y por la mañana se había puesto azul, durmiendo sobre el agua". El suelo de su tienda tenía unos 10 centímetros de agua. "No podemos comprar comida, cobijas, toallas o sábanas para dormir".

Baraka Bhar cuidaba a sus gemelos de 3 meses dentro de su tienda mientras la lluvia caía afuera. Uno de los gemelos tiene hidrocefalia, una acumulación de fluidos en el cerebro.

"Nuestras tiendas están desgastadas ... y filtran agua de lluvia", relató. "No deberíamos perder a nuestros hijos este invierno".

Los grupos de ayuda dicen que Israel no está permitiendo suficiente ayuda en Gaza para comenzar a reconstruir el territorio después de años de guerra.

Según el acuerdo, Israel acordó cumplir con las estipulaciones de ayuda de una tregua anterior de enero de 2025, que especificaba que permitiría 600 camiones de ayuda cada día en Gaza. Mantiene que lo está haciendo, aunque AP ha encontrado que algunas de sus propias cifras ponen eso en duda.

La tregua de enero también especificaba que Israel permitiría la entrada de un número acordado de caravanas y tiendas. No han entrado caravanas en Gaza durante el alto al fuego, aseguró Tania Hary, directora ejecutiva de Gisha, un grupo israelí que aboga por el derecho de los palestinos a la libertad de movimiento.

La agencia israelí COGAT dijo el 9 de diciembre, sin proporcionar evidencia, que "últimamente" había dejado entrar 260.000 tiendas y lonas en Gaza y más de 1.500 camiones de mantas y ropa de abrigo. El Shelter Cluster, una coalición internacional de proveedores de ayuda liderada por el Consejo Noruego para Refugiados, establece el número más bajo.

Dice que la ONU y las ONG internacionales han conseguido introducir 15.590 tiendas en Gaza desde que comenzó la tregua, y otros países han enviado alrededor de 48.000. Muchas de las tiendas no están adecuadamente equipadas, dice el Cluster.

Amjad al-Shawa, jefe en Gaza de la Red de ONG Palestinas, dijo a Al Jazeera el jueves que solo una fracción de las 300.000 tiendas necesarias había entrado en Gaza. Apuntó que los palestinos necesitaban urgentemente ropa de invierno más cálida y acusó a Israel de bloquear la entrada de bombas de agua útiles para despejar refugios inundados.

"Todas las partes internacionales deberían asumir la responsabilidad respecto a las condiciones en Gaza", manifestó. "Hay un peligro real para las personas en Gaza a todos los niveles".

Khaled Mashaal, un líder de Hamás, indicó en una entrevista con Al Jazeera que Gaza necesita la rehabilitación de hospitales, la entrada de maquinaria pesada para remover escombros y la apertura del cruce de Rafah, que permanece cerrado después de que Israel dijo la semana pasada que lo abriría en unos días.

COGAT no respondió a una solicitud de comentarios sobre las afirmaciones de que Israel no estaba permitiendo la entrada de bombas de agua o maquinaria pesada en Gaza.

Amnistía acusa a Hamás de crímenes de lesa humanidad

Amnistía Internacional sostuvo en un informe publicado el jueves que Hamás y otros grupos militantes cometieron crímenes de lesa humanidad en el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que desencadenó la guerra en Gaza.

En el informe de 173 páginas, Amnistía señaló lo que encontró como asesinatos generalizados y sistemáticos de civiles en el ataque, así como torturas, toma de rehenes y abusos sexuales.

En el ataque, combatientes de Hamás y otros extremistas arrasaron el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas y tomando a unas 250 más como rehenes. La campaña de Israel en Gaza ha matado desde entonces a más de 70.300 palestinos, aproximadamente la mitad de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre militantes y civiles en su conteo. El año pasado, Amnistía acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza, un cargo que Israel rechaza.

Amnistía sostuvo que realizó entrevistas con 70 personas, incluidos 17 sobrevivientes del ataque y familiares de algunos de los fallecidos. También revisó cientos de videos y fotos de fuentes abiertas del día del ataque.

Contrario a las afirmaciones de Hamás de que estaba atacando a militares, dijo que el ataque fue intencionalmente "dirigido contra una población civil" y cumplía con los estándares del derecho internacional para crímenes de lesa humanidad.

Aseguró que también se cometieron agresiones sexuales, aunque no pudo llegar a una conclusión sobre su "alcance o escala". Entrevistó a un hombre que testificó que fue violado por hombres armados en el festival de música Nova, así como a una terapeuta que dijo haber proporcionado tratamiento intensivo a otros tres sobrevivientes de violación.

Hamás condenó el informe, diciendo que "repetía afirmaciones falsas" de Israel.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ridiculizó el informe en una publicación en X, diciendo que tomó más de dos años para que Amnistía abordara el ataque "y aun así su informe está muy lejos de reflejar el alcance completo de las horribles atrocidades de Hamás".



