Lluvias inundan refugios en Gaza

Niños y familias en Gaza luchan por sobrevivir tras dos años de guerra mientras fuertes lluvias invernales inundan sus refugios improvisados.

¿Qué ocurrió?

Más de 13,000 tiendas han resultado dañadas, dejando a los desplazados con el agua hasta los tobillos y sin instalaciones básicas de saneamiento, obligándolos a depender de fosas de aguas negras que se desbordan.

¿Cuál es el contexto general?

Las calles se han convertido en ríos de agua turbia y los palestinos permanecen hacinados, en medio de ataques esporádicos de Israel y la persistente crisis humanitaria.