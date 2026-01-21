Newsom insta a "tener huevos" frente a Trump

Gavin Newsom, gobernador de California y posible candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en 2028, se convirtió en uno de los protagonistas del Foro Económico Mundial en Davos al pronunciar duras críticas hacia quienes, según él, suavizan la postura frente al presidente estadounidense Donald Trump.

¿Qué dijo Gavin Newsom sobre Trump en Davos?

Durante un encuentro informal en la sala adyacente al auditorio del centro de congresos, Newsom instó a los líderes europeos a actuar con decisión. "Es tiempo de estar con la espalda recta, no puedo soportar esta complicidad. Espero que la gente se dé cuenta de lo patético, de lo embarazoso que se les ve en el escenario global", afirmó.

El gobernador californiano comparó a Trump con un "T-Rex", argumentando que los europeos deben elegir entre acoplarse a su estilo o defenderse de manera firme. "Lo que hacen no es diplomacia... hay que tener un poco de espina dorsal, huevos", sentenció, en referencia a la falta de acciones contundentes de algunos aliados internacionales.

Acciones de Newsom en el Foro Económico Mundial

Newsom representa la facción más agresiva de la oposición interna estadounidense que busca estrategias para frenar al trumpismo, mientras figuras demócratas como el senador Chris Coons trabajan en Davos para mantener lazos con socios estadounidenses y europeos que se sienten traicionados por la Casa Blanca.

Su intervención evidencia el peso que figuras del Partido Demócrata buscan tener en escenarios internacionales, utilizando foros económicos y políticos globales para enviar mensajes estratégicos sobre la postura estadounidense hacia aliados y adversarios en la política exterior y la diplomacia global.