Emiten alerta de huracán para las Azores mientras Gabrielle se dirige al archipiélago

MIAMI — Las Azores estaban bajo una alerta de huracán ante la llegada del huracán Gabrielle, que avanzaba por las aguas abiertas del Atlántico en dirección al archipiélago volcánico, según informaron los meteorólogos el miércoles.

Se espera que la tormenta de categoría 3 pierda fuerza, pero aún se acercará a las Azores el jueves por la noche como un huracán, con condiciones peligrosas probables el jueves por la noche y el viernes, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

Las olas generadas por Gabrielle continuarán afectando a Bermudas, la costa este de Estados Unidos desde Carolina del Norte hacia el norte y la costa atlántica de Canadá, dijeron los meteorólogos. Podrían producirse corrientes de resaca y oleaje con riesgo para la vida.

En el Pacífico, el huracán Narda se fortaleció el martes hasta convertirse en una tormenta de categoría 2 mientras continuaba alejándose de México, según los meteorólogos.

En el Atlántico Norte, Gabrielle se encontraba centrada unos 2.189 kilómetros (unas 1.360 millas) al oeste de la cadena de islas el miércoles.

La tormenta podría causar inundaciones costeras significativas y grandes olas destructivas, dijeron los meteorólogos. Desde el jueves hasta el viernes, Gabrielle podría traer hasta cinco pulgadas (13 centímetros) de lluvia en las Azores centrales y occidentales.

La alerta de huracán fue emitida por el Servicio Meteorológico de Portugal, informó el centro de huracanes.

Gabrielle tenía vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph) y se desplazaba hacia el este-noreste.

Mientras tanto, el huracán Narda en el Pacífico tenía vientos sostenidos máximos de aproximadamente 169 km/h (105 mph), según un aviso del centro de huracanes.

La tormenta se encontraba centrada unos 869 kilómetros (540 millas) al sur del extremo sur de la península de Baja California en México, y se movía hacia el oeste. No había avisos ni alertas costeras en efecto, ya que se esperaba que el huracán continuara alejándose de la costa.