EU intercepta quinto petrolero sancionado

Las fuerzas de Estados Unidos abordaron el viernes otro petrolero en el mar Caribe, informó el Ejército estadounidense, en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela como parte de un esfuerzo más amplio para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

Acciones de la autoridad en el Caribe

La medida fue llevada a cabo antes del amanecer por el Cuerpo de Infantería de Marina y la Armada de Estados Unidos, que partieron del portaaviones USS Gerald R. Ford, como parte del despliegue de fuerzas que lleva varios meses en el Caribe, según el Comando Sur de Estados Unidos, que declaró que "no hay refugio seguro para los criminales" al anunciar la incautación del buque llamado Olina. Más tarde, la Guardia Costera tomó el control del buque, dijeron las autoridades.