EEUU intercepta 5to petrolero sancionado y ejerce control sobre la distribución del crudo venezolano

Las fuerzas armadas de Estados Unidos abordarán el viernes otro petrolero en el mar Caribe, informaron fuentes militares estadounidenses, en un momento en que el gobierno del presidente Donald Trump se enfoca en los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela como parte de una iniciativa más amplia para controlar el crudo del país sudamericano.

La medida fue implementada antes del amanecer por infantes de Marina y marineros de la Armada que partieron de los portaaviones Gerald R. Ford, parte del amplio despliegue de fuerzas que Washington ha estado acumulando en el Caribe desde hace meses, según el Comando Sur de Estados Unidos, que declaró que "no hay refugio seguro para los criminales" al anunciar la incautación del buque Olina. Luego la Guardia Costera tomó el control del navío, indicaron funcionarios.

Acciones de la autoridad en el mar Caribe

El Comando Sur y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicaron imágenes no clasificadas en redes sociales de un helicóptero estadounidense que aterriza en el buque, y de personal estadounidense que registra la cubierta y lanza lo que parece ser un dispositivo explosivo frente a una puerta que conduce al interior del barco.

En su publicación, Noem señaló que el navío era "otro buque cisterna de la 'flota fantasma' que es sospechoso de transportar petróleo embargado", y que había salido de Venezuela "intentando evadir a las fuerzas estadounidenses".

El Olina es el quinto buque tanque incautado por las fuerzas de Estados Unidos como parte de la iniciativa del gobierno de Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela, luego de que Washington derrocó al presidente Nicolás Maduro en una sorpresiva incursión nocturna.

Detalles sobre el buque Olina y su historial

En una publicación en su red social más tarde de ese día, Trump indicó que la incautación se realizó "en coordinación con las Autoridades Interinas de Venezuela", pero no ofreció detalles. La Casa Blanca no respondió de momento a las solicitudes de más información.

El gobierno de Venezuela reconoció en un comunicado que estaba trabajando con las autoridades estadounidenses para que el petrolero, "que zarpó sin pago ni autorización de las autoridades venezolanas", regrese a la nación sudamericana. "Gracias a esta primera operación exitosa en conjunto, el buque se encuentra navegando de regreso a aguas venezolanas para su resguardo y acciones pertinentes", según el comunicado.

Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com —que rastrea el paradero de buques tanque—, indicó que su organización utilizó imágenes satelitales y fotos a nivel de superficie para documentar que al menos 16 petroleros salieron de la costa venezolana, en contravención de la cuarentena que las fuerzas estadounidenses realizaron para impedir que los barcos sancionados realicen actividades comerciales. El Olina formaba parte de esa flotilla.

Registros del gobierno estadounidense muestran que el Olina fue sancionado por transportar petróleo ruso bajo su nombre anterior, Minerva M, y estaba registrada en Panamá. Aunque los registros muestran que ahora la embarcación enarbola la bandera de Timor-Leste, en el registro marítimo internacional aparece que tiene bandera falsa, lo que significa que el registro que alega tener es inválido. En julio, el propietario y el administrador del barco en su registro fueron cambiados a una empresa en Hong Kong.

Reacciones del gobierno venezolano ante la incautación

Según las bases de datos de seguimiento de barcos, la última vez que el Olina transmitió su ubicación fue en noviembre en el Caribe, al norte de la costa venezolana. Sin embargo, desde entonces el barco ha operado en la clandestinidad, con su baliza de ubicación apagada.

Mientras que Noem y el ejército dijeron que la incautación forma parte de un empeño por hacer cumplir la ley, otros funcionarios del gobierno de Trump han dejado claro que lo consideran una forma de generar efectivo mientras intentan reconstruir la maltrecha industria petrolera venezolana y revitalizar la economía del país.

En una publicación hecha de madrugada en su red social, Trump señaló que Estados Unidos y Venezuela "Están trabajando bien juntos, especialmente en lo que respeta a la reconstrucción, en una forma mucho más grande, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

El gobierno de Estados Unidos indicó que prevé vender de 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano sancionado, destinando los ingresos al pueblo estadounidense y al venezolano. Pero el presidente prevé que el acuerdo continúe indefinidamente. El viernes se reunió con ejecutivos de 17 compañías petroleras, con el fin de conversar sobre el objetivo que él tiene de invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela para reparar y mejorar su producción y distribución de petróleo.

El vicepresidente JD Vance indicó esta semana en Fox News que Estados Unidos puede "controlar" el "mando financiero" de Venezuela, al dictar dónde se puede vender su petróleo.

Madani calcula que el Olina transporta 707.000 barriles de crudo que, al precio de mercado actual de aproximadamente 60 dólares por barril, valdrían más de 42 millones de dólares.