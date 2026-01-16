Defensa envía tercer vuelo con ayuda humanitaria a Jamaica

CIUDAD DE MÉXICO.- Un tercer avión de la Fuerza Aérea Mexicana despegó este viernes de la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, con ayuda humanitaria para los habitantes de Jamaica, afectados por el paso del huracán Melissa que arrasó el oeste del país caribeño.

Acciones de la Fuerza Aérea Mexicana en Jamaica

La aeronave Hércules C-130, de la flota de transporte pesado de la FAM, partió con dirección al Aeropuerto Internacional "Sir Donald Sangster", Montego Bay, con diversos insumos, entre ellos cascos de seguridad, chalecos con cinta reflejante, botas de hule reforzado, mantas térmicas, motosierras, generadores de energía, botas de seguridad, kits de higiene y otros artículos similares.

Detalles sobre la ayuda humanitaria enviada

Al momento, el Escuadrón Aéreo 302 de la Fuerza Aérea Mexicana ha trasladado 38 mil 887 kilogramos de insumos de ayuda humanitaria a Jamaica, en tres vuelos realizados entre ayer y este viernes, de acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Impacto del huracán Melissa en Jamaica

Para esta misión de ayuda humanitaria, se conformó una delegación integrada por elementos de la Fuerza Aérea, Ejército y personal de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), organismo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.